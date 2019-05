Acusado de matar pai em frente ao filho vai a júri

Senta hoje no banco dos réus do Fórum Estadual de Cascavel, Douglas Lopes da Silva, o “Dodo”. Ele é acusado da morte de Rodrigo Zelinski, 26 anos. Reportagem: Cláudia Neis , no dia 10 de julho de 2016. O réu teria chegado à casa da vítima, o chamado até o portão e atirado diversas vezes contra ele. Rodrigo estava com o filho pequeno em casa, que presenciou o crime. De acordo com o que consta nos autos do processo, a acusação é de homicídio qualificado, com a qualificadora de crime praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, já que ele atirou assim que a vítima apareceu ao portão da casa. O réu está preso.

