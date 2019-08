Acusado de matar após briga vai a júri

Vai a júri popular hoje no Fórum Estadual de Cascavel Isaias Rodrigues da Costa. Ele é acusado de matar Michael Ferreira de Souza. O crime aconteceu no dia 20 de julho de 2013 na Rua Arnaldo Estrela, Bairro Brasília, em Cascavel.

De acordo com a denúncia, o motivo do crime foi um desentendimento entre a vítima e o réu em uma casa de shows. Quando Michael saía do local, o réu foi atrás e o agrediu com coronhadas, na sequência disparou 13 tiros. Três dos disparos acertaram Michael, que morreu no local. A acusação é de homicídio simples e o réu está preso na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel).