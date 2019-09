Acidente deixa duas vítimas em estado grave na BR-467

Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender duas pessoas com ferimentos graves vítimas de uma saída de pista no km100 da BR-467 entre Cascavel e Sede Alvorada na tarde dessa sexta-feira (13).

Socorristas, o médico e duas ambulâncias e um ABT (Auto Bomba Tanque) foram mobilizados para o acidente.

De acordo com as primeiras informações, o motorista teria perdido o controle do veículo Fiat Uno que presta serviço para a Copel saiu da pista, bateu na tampa de um bueiro de concreto e foi parar na valeta central da rodovia.

Uma vítima foi identificada como Luiz Adair Ramos de 56 anos. Ele teve um corte na língua, fratura no fêmur e escoriações pelo corpo.

O outro ferido teve trauma no tórax e abdômen. As duas vítimas foram encaminhadas para o HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) em Cascavel.