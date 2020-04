Acadêmicos da UEM mantém contato com idosos pela internet

Em tempos difíceis, o necessário isolamento domiciliar pode deixar os idosos tristes e carentes, porque são as pessoas que mais precisam ficar em casa quase que o tempo todo. Então, para não ficarem “sozinhos”, a Universidade Aberta à Terceira Idade (Unati) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e o projeto de extensão “Unindo Gerações”, desenvolvido com o Programa de Educação Tutorial (PET) da Enfermagem, estão em contato regular e a distância com os alunos da Unati, por meio de telefone e Internet.

Até o momento, estão envolvidos nesta versão remota do projeto de extensão 12 alunos do PET da Enfermagem e 30 idosos representantes de turmas da Unati. Em tão pouco tempo de acolhimento tecnológico, já que os contatos a distância iniciaram na semana passada, os atendidos já percebem resultados muito positivos. Além do projeto de extensão “Unindo Gerações”, a Unati faz com que algumas aulas permaneçam remotamente.