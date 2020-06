A catarinense Antonella Bassani, de 14 anos, está entre as 20 classificadas para a Seletiva que vai escolher um novo talento entre as jovens pilotas para a Academia Ferrari, que conta também com o incentivo da FIA (Federação Internacional de Automobilismo). A ganhadora irá disputar a Fórmula 4 Italiana e de todo o programa de testes da Ferrari. As atividades serão a partir de outubro, na França.