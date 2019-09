Abertas inscrições do programa de bolsas de mestrado e doutorado

Estão abertas as inscrições para o Programa de Bolsas da Cátedra Escolhas de Economia e Meio Ambiente. Destinado a alunos de mestrado e doutorado em economia, o programa tem como objetivo incentivar a pesquisa de excelência nas ciências econômicas sobre o desenvolvimento socioeconômico e sua relação com o meio ambiente no Brasil.

O processo de seleção é realizado em duas etapas, sendo a primeira a inscrição e a segunda de realização de análise dos projetos de pesquisas, desempenho acadêmico, currículo e demonstração de interesse.

O Edital 2020 estimula os candidatos às bolsas a desenvolverem trabalhos com temas voltados à agricultura e pecuária de baixo carbono, política de subsídios e agricultura, sistemas alimentares urbanos, bioeconomia, valoração ecossistêmica, adensamento urbano, preço da terra e políticas habitacionais nas cidades, mobilidade urbana de baixo carbono, transporte e redução das emissões de gases de efeito estufa, precificação de carbono, sistema financeiro e riscos não técnicos, entre outros.

As bolsas terão início em 2020, com duração máxima de 12 meses, podendo ser prorrogada por até mais 12 meses no caso do doutorado. Os valores são de R$ 1.800 para mestrado e R$ 2.500 para doutorado.

Essa é a quarta edição do programa de bolsas do Instituto Escolhas. Nas três edições anteriores, 17 estudantes foram apoiados.

As inscrições vão até 26 de janeiro de 2020. Edital completo e inscrições no site escolhas.org.