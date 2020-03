A importância do equilíbrio de energias em meio à pandemia do coronavírus

Neste momento, a necessidade da mudança de hábito é primordial para que haja mais controle na disseminação do vírus, mas não se deixe levar e dominar-se pelo medo.

Mantenha os pensamentos otimistas, faça suas orações, vibre na energia do amor. Cada com sua arte, religião ou terapia pode contribuir para que tenhamos uma cura mais rápida e um processo pandêmico menos doloroso.

A mensagem do tarot traz a importância de nos colocarmos de forma equilibrada e indica que tenhamos consciência de que estamos no controle, para agir com sabedoria. Não permita que seu estado mental te traia e te traga conflitos e desequilíbrio no seu campo energético e até mesmo nas suas ações.

Depois da tempestade virá a bonança, por isso, esteja em equilíbrio e harmonia e tenha cautela por você e por todos; é hora de cuidarmos da nossa individualidade, de nos recolhermos para proteger também o outro. Não crie fantasmas nem deixe se enganar pelo emocional; nesta fase, precisamos usar da sabedoria da nossa mente para que o equilíbrio venha e este mal tenha um fim logo – pois terá.

Este é um momento de recolhimento, então aproveite e faça uma reflexão de como você tem conduzido a sua jornada até agora, tome a consciência de quem você é, o que você tem feito por si e pelos outros; este momento pede renovação, mas também muito equilíbrio.

Vamos procurar julgar menos e apontar menos o dedo ao próximo e, mesmo que não possamos estar juntos em carne, estejamos em comunhão com a fé. Vamos fortalecer e emanar para o planeta toda a energia de amor e de cura que necessitamos para sair deste período ilesos e transformados para nossa melhor versão.

A cura para o mundo vai além das tão necessárias e importantes vacinas; a cura também é a energia do amor que a tudo cria e transforma. Não se torne refém do medo e desespero, sigas as orientações, seja cuidadoso e emane positividade.

Fonte: João Bidu