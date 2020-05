A cooperação da Cresol fazendo a diferença na vida das pessoas

A Cresol é uma cooperativa de crédito que tem em sua missão o desenvolvimento dos seus cooperados e da comunidade onde atua. Por isso, neste momento, seu foco se volta para um atendimento direcionado aos que precisam de auxílio.

Cuidado com as pessoas

A Cresol preocupada com seus colaboradores, diretores, cooperados e a comunidade, adotou as medidas preventivas do avanço do coronavírus para assegurar a saúde e o bem-estar de todos.

As cooperativas e as agências de relacionamento iniciaram atividades em formato de home office, com rodízio de equipes nas agências a fim de evitar aglomerações. Além disso, pessoas dos grupos de riscos, como gestantes e portadores de doenças crônicas, também passaram a trabalhar em casa durante o período de pandemia.

Os colaboradores que estiveram em agendas externas ou de férias e que passaram por regiões de risco também foram orientados a permanecerem de quarentena. Além disso, a cooperativa cancelou todos os eventos internos e externos dos próximos meses.

Seguindo com as orientações do Ministério da Saúde, a Cresol avalia cada situação em cada um dos lugares onde o Sistema está presente e cumpre as determinações dos decretos estaduais e municipais.

Compromisso com os cooperados

A Cresol, sabendo da preocupação que empreendedores e trabalhadores autônomos têm em honrar com seus compromissos, está disponibilizando linhas de crédito com alongamento de prazos para pagamento e facilitando as condições para contração.

Os produtos disponíveis pela Cresol compreendem: prorrogação de contrato com carência de 180 dias para operação adimplentes; refinanciamento com repactuação das operações adimplentes, com carência de 180 dias; capital de giro emergencial com crédito com carência de 180 dias e prazo estendido para pagamento; Linha BNDES e Cresol Empresarial para capital de giro com crédito facilitado para empresas com faturamento de até R$ 300 milhões, com taxa fixa e carência de até 24 meses.

Para amenizar esse cenário e possíveis aglomerações, a Cresol orienta seus cooperados para que utilizem os canais digitais para realizarem suas transações, como Internet Banking, App Cresol e o App Cresol Cartões.

Muitas melhorias têm sido feitas para atender as demandas dos cooperados, com grande investimento em soluções tecnológicas. “Nós entregamos nesses últimos 12 meses muitos pacotes tecnológicos que estão sendo decisivos nessa travessia da pandemia, mas é importante destacar que, sem dúvida, é uma preocupação constante que temos em função de uma demanda de mercado”, destacou o vice-presidente da Cresol Confederação e superintendente da Central Cresol Baser, Adriano Michelon. “Além disso, interligamos toda rede Cresol no Brasil inteiro, implantamos a compensação financeira própria e avançamos em diversos outros produtos tecnológicos”, acrescentou.

Ações com a comunidade

De acordo com o presidente da Central Cresol Baser, Alzimiro Thomé, para a Cresol, as pessoas estão em primeiro lugar, por isso as cooperativas trabalham engajadas para o bem comum de todos. “Nesse cenário inesperado da pandemia do novo coronavírus, as cooperativas, que têm em seu DNA a solidariedade, entendem que, por meio da cooperação, é possível superar o momento e amenizar os problemas que muitas famílias passaram a enfrentar com o período de quarentena”, disse o presidente.

As agências de relacionamento da Cresol estão trabalhando várias frentes de apoio às comunidades, com doações de recursos para instituições de saúde (álcool gel 70%, EPIs e kits de testes); doação de cestas básicas que são distribuídas às família carentes, patrocínios de lives para arrecadação de doações que são revertidas para projetos sociais e campanhas de solidariedade para doação de sangue e agasalho. São centenas de ações que estão engajando mais de 500 agências e milhares de colaboradores da Cresol pelo Brasil.

