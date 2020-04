70 CASOS: Cascavel é a terceira cidade do Paraná com maior número de casos da covid-19

A Secretaria de Saúde de Cascavel divulgou às 14h37 o novo boletim com os números atualizados do novo coronavírus no município. Cascavel confirmou mais um caso e agora está com 70 pacientes com covid-19 no município que é o terceiro com maior número de casos no Paraná ficando atrás apenas de Curitiba e Londrina.

De acordo com esse novo boletim outros 13 pacientes aguardam resultado do exame, 358 estão em isolamento domiciliar, já foram descartados 267 casos e 3.303 pessoas tiveram alta do isolamento.

Dos casos positivos, 58 pacientes já estão recuperados, três permanecem internados em UPA (Unidade de Pronto Atendimento), dois estão internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), quatro estão em isolamento domiciliar e três mortes já foram registradas pela doença no município.

Dos casos em investigação, quatro estão internados em UPA, um está internado em UTI e oito estão em isolamento domiciliar.

