69 mil pessoas passaram por controle de saúde no porto de Paranaguá

A estrutura de combate à Covid-19, montada pela Portos do Paraná, completa 15 dias, nesta sexta-feira (9). Até o momento, mais de 69 mil trabalhadores portuários e caminhoneiros passaram por aferição de temperatura, análise primária de sintomas e orientação médica. O Porto de Paranaguá foi o primeiro do Brasil a adotar medidas rígidas de controle e prevenção ao Coronavírus, com equipes médicas atuando, 24 horas, no cais e no pátio de triagem de caminhões.

Em 15 dias, 38.117 trabalhadores passaram pelo atendimento primário no acesso ao cais do Porto de Paranaguá. No Pátio de Triagem, onde os caminhões aguardam para descarregar os grãos e farelos de exportação, foram quase 31 mil caminhoneiros que receberam o mesmo cuidado.

CIDADE – De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, são seis casos confirmados de Covid-19 em Paranaguá. Nenhum decorrente da atividade portuária.

“São casos importados. Não tivemos casos de trabalhadores do porto, ou que vieram até o porto. Dessa forma, até o momento, não temos confirmação de transmissão comunitária do vírus”, explica Gianfrank Julian Tambosetti, um dos coordenadores da Sala de Situação da Secretaria Municipal de Saúde.

Para Tambosetti, a triagem feita pela Portos do Paraná é eficiente e contribui para as atividades de contenção aplicadas pelo município. “Inicialmente porque os sintomáticos não precisarão buscar unidades de saúde dentro da cidade, o que poupará o sistema de saúde local. Em segundo lugar, evitará a permanência desnecessária no território municipal diminuindo, assim a possibilidade de transmissão, no caso de contaminação”, comenta.

Atendimento será mantido até o fim da pandemia

O contrato emergencial de saúde, feito pela Portos do Paraná, tem duração de 90 dias, podendo ser renovado por mais 90. As equipes seguem atendendo 24 horas, em turnos, com dois médicos (um em cada ponto, que seguem escalas de 12h), 14 de técnicos de enfermagem, três de auxiliares administrativos e dois de limpeza hospitalar.