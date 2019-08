6 sinais de transtornos intelectuais em crianças

Desde cedo, há crianças que demonstram características que são incompatíveis com a maioria dos pequenos de mesma faixa etária, como preferir isolar-se, reclamar constantemente de dores ou não apresentar interesse em fazer nenhum tipo de atividade. Diante do padrão apresentado, muitos pais procuram apoio médico e acabam descobrindo que a criança tem certo tipo de deficiência intelectual ou sofre de transtornos sociais e psicológicos.

Um recente estudo da APAE revela quais sãos os principais sintomas e sinais de que uma criança enfrenta transtornos intelectuais. No entanto, vale destacar que para ser efetivamente diagnosticada, é necessário que a criança e família sejam avaliados por uma equipe multidisciplinar, composta por pediatra, pedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, profissionais formados em serviço social e outros.

Falta de interesse

Entre as principais características que insinuam deficiências e transtornos psicológicos está a falta de interesse. Isso porque, de forma geral, as crianças são naturalmente curiosas e envolvidas. Portanto, aquelas que aparentam estar alheias aos demais, ou que antes interagiam e, de repente, deixaram de fazê-lo devem ser avaliadas com atenção.

Queixas somáticas

Não é comum que crianças se queixem de dores, embora dores de ouvido e garganta façam parte da infância. Mas ao notar que a criança se queixa repetidamente de dores vagas e usa frases como “não estou me sentindo bem”, é necessário encaminhá-la a uma avaliação médica, pois a causa dessas queixas pode ser emocional.

Atraso no desenvolvimento

Toda criança tem o seu tempo, é verdade. Mas atrasos significativos no desenvolvimento infantil são sinais de que alguma coisa não está certa. Portanto, observar o desenvolvimento da criança de perto é o melhor caminho para identificar possíveis transtornos. Quanto mais cedo a intervenção ocorrer, maiores serão as oportunidades de resolver ou amenizar o problema.

Medo excessivo

Criança com medo é comum entre três e seis anos, período da fase de descobertas e em que mudanças geram desconfortos. Mas quando o medo passa a interferir no aprendizado, diversão ou em outras atividades, é importante investigar para descobrir a raiz dessa alteração.

Mudança no apetite

Nem toda criança gosta de brócolis e demais alimentos de característica saudável. Mas ela aprende com o tempo. Contudo, quando ocorre alteração no padrão alimentar de forma súbita e radical, seja para mais ou para menos, isso pode significar problemas físicos ou emocionais, e é hora de avaliar.

Regressão de habilidades adquiridas

Muitas crianças com transtorno podem não apresentar atraso no desenvolvimento, mas subitamente podem ter habilidades adquiridas — como leitura, escrita, linguagem, aritmética, empilhar blocos e outros — “esquecidas”, e isso não é normal. Ao observar este tipo de ocorrência, é essencial descobrir o motivo, pois o comportamento pode estar relacionado a uma regressão temporária ou algo mais preocupante.

