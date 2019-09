450 mil carteiras de cigarro são apreendidas em carreta no oeste

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 450 mil carteiras de cigarro contrabandeadas do Paraguai no início da manhã desta segunda-feira (9) em Terra Roxa, na região oeste do Paraná.

Avaliada em R$ 2,25 milhões, a carga ilícita era transportada em uma carreta, abordada na BR-163. O motorista, de 39 anos de idade, foi preso em flagrante pelo crime de contrabando.

Aos policiais rodoviários federais, o motorista disse que saiu de Guaíra (PR) e que levaria o cigarro até São Paulo (SP).

Durante a abordagem, ele apresentou documentos pessoais e do veículo com indícios de falsificação. Tanto o caminhão quanto o semirreboque tinham placas falsas.

O homem responderá pelos crimes de contrabando, uso de documento falso e adulteração. A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.