215 pessoas morreram em decorrência da covid-19 no Paraná

O informe epidemiológico emitido pela Secretaria da Saúde do Paraná nesta quinta-feira (4) registra 327 novos casos confirmados da Covid-19 e dez óbitos. É o maior número de mortes registrado em um único boletim, desde as primeiras ocorrências no Estado, em 23 de março. Em 81 dias, 215 pessoas morreram por causa da doença no Paraná. Chega a 5.820 o total de diagnósticos positivos.

As 215 pessoas que perderam a vida pela Covid-19 tinham entre cinco e 95 anos. A média de idade é de 67,2 anos. A maioria dos casos que evoluiu para óbito é de homens, com 141 ocorrências, representando 66% do total.

O secretário da Saúde, Beto Preto, ressalta a importância do cuidado no período da pandemia. “Temos visto dia após dia os números aumentarem, tanto de casos como de pessoas perdendo a vida pela doença. É preciso que as pessoas se cuidem e cuidem dos seus, para não perder ninguém e para ficar saudável. Precisamos nos unir em atitudes conscientes para evitar colapso nos nossos hospitais”, afirma o secretário.

ÓBITOS – Os dez novo óbitos ocorreram entre o dia 1º e 3 de junho. São seis mulheres e quatro homens, com idades que variam entre 37 e 84 anos.

Uma mulher de 89 anos, que residia em Pinhais, faleceu dia 1º de junho. Duas mulheres, uma de 59 anos, de Cascavel, e outra de 65 anos, de Santa Tereza do Oeste, e um homem de 59 anos, de Céu Azul, faleceram na terça-feira (2).

Seis pessoas morreram na quarta-feira (3). Três mulheres: moradora de Londrina, de 84 anos; de Piraquara, de 58 anos; e de Assis Chateaubriand, de 79 anos. Entre os três homens que faleceram quarta-feira, registra-se um de Guaporema, de 37 anos; um de Piraquara, de 64 anos; e um de Arapongas, que tinha 54 anos.

INTERNADOS – Estão internados nesta quinta-feira, em todo o Paraná, 317 pacientes com o diagnóstico confirmado para Covid-19. Destes, 232 estão em leitos SUS (85 em UTI e 147 em leitos enfermaria) e 84 em leitos da rede hospitalar privada (33 em UTI e 51 em leitos enfermaria).

LEITOS SUS COVID – O Estado tem 658 leitos de UTI adulto, sendo que 266 estão ocupados; 1.182 leitos de enfermarias adulto, com 360 ocupados; 37 leitos UTI pediátrico, com 9 ocupados; 70 leitos de enfermaria pediátrico com 9 estão ocupados.

A média de ocupação dos leitos SUS exclusivos Covid-19 é de 33% nesta quinta-feira. A quantidade de leitos pode variar, porque além dos leitos em unidades próprias do Estado, a Secretaria da Saúde contrata diretamente leitos em unidades hospitalares filantrópicas e privadas para atendimento a pacientes Covid-19 quando necessário.

MUNICÍPIOS – São 264 cidades paranaenses com ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 79 municípios há registro de óbitos pela doença.

Quantidade de casos novos e municípios:

1 caso confirmado – Anahy, Antonina, Arapoti, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Mourão, Cantagalo, Carambeí, Catanduvas, Congonhinhas, Guapirama, Imbaú, Indianópolis, Irati, Iretama, Itapejara D’Oeste, Jardim Alegre, Jesuítas, Lindoeste, Manfrinópolis, Nova Fátima, Palmas, Paraíso do Norte, Planalto, Quatro Barras, Rolândia, São Tomé, Terra Rica, Tijucas do Sul, Tomazina, Três Barras do Paraná, Tupãssi.

2 casos confirmados – Almirante Tamandaré, Araucária, Clevelândia, Corbélia, Douradina, Pato Branco.

3 casos confirmados – Assis Chateaubriand, Colombo, Fazenda Rio Grande, Guarapuava, Ibiporã, Laranjeiras do Sul, Ponta Grossa, Reserva do Iguaçu, Rondon, Santa Terezinha de Itaipu.

4 casos confirmados – Cambé, Carlópolis, Foz do Iguaçu, Pinhais, São José dos Pinhais.

5 casos confirmados – Tuneiras do Oeste.

7 casos confirmados – Paranaguá.

9 casos confirmados – Maringá.

10 casos confirmados – Cianorte, Francisco Beltrão, Tapejara, Toledo.

11 casos confirmados – Piraquara.

14 casos confirmados – Cornélio Procópio.

30 casos confirmados – Londrina.

34 casos confirmados – Cascavel.

38 casos confirmados – Coronel Domingos Soares.

45 casos confirmados – Curitiba.