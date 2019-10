Um homem ficou em estado grave após cair de uma altura aproximada de 4,5 metros num prédio na Rua Manoel Ribas no Centro de Cascavel na tarde dessa segunda-feira (30). O homem de aproximadamente 40 anos fazia a limpeza da calha quando caiu.

Socorristas do Siate prestaram os primeiros atendimentos à vítima que estava inconsciente, ele foi entubado e encaminhado em estado grave para o HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná).

O homem tem aproximadamente 40 anos, estava de calça jeans cinza e camisa social verde com punho azul xadrez. Como não havia documentos com a vítima, ele não foi identificado.