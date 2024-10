Horóscopo do dia 8 de outubro

ÁRIES

As melhores energias estão no ar, e as coisas devem caminhar às mil maravilhas em todos os aspectos da sua vida. Júpiter e Mercúrio iluminam suas relações, anunciando um dia perfeito para parcerias incríveis. Vênus e Marte prometem emoções intensas no amor. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 24, 51, 23

TOURO

Vênus sorri para Marte, indicando um dia de sucesso e boas energias, seja na vida pessoal, no trabalho ou no lado material. Pra melhorar, Mercúrio traz ótimas vibes na saúde, sinal de que terá disposição e não vai esperar nada vir para as suas mãos. No amor, confie no seu charme. Cor: AMARELO Palpites: 03, 39, 57

GÊMEOS

Seus planos estão pra lá de protegidos. Vai com tudo atrás dos seus interesses, porque os astros jogam no seu time! E Júpiter e Mercúrio multiplicam sua sorte, seu charme e criatividade, sinal de que a sua terça tem tudo para ser gloriosa. Boas vibes no amor. Cor: BRANCO Palpites: 47, 38, 25

CÂNCER

Terça é o dia regido por Marte e além de seguir em seu signo, o astro se alia com Vênus, dando carta branca para você consagrar conquistas. O amor tá protegido, mas não é só no amor que as coisas vão fluir como espera: a Lua avisa que se você ralar no trabalho logo verá a cor do dinheiro! Cor: ROSA Palpites: 11, 25, 38

LEÃO

As estrelas garantem que hoje não vão faltar sorte, talento e desenvoltura para chegar aonde quer! Pode ir com toda confiança atrás dos seus interesses, porque você vai mandar muito bem em tudo o que fizer. Clima acolhedor e envolvente no amor. Cor: AMARELO Palpites: 54, 21, 18

VIRGEM

O céu tá generoso, e seu signo vai receber todo incentivo astral de que precisa para progredir e realizar antigos sonhos. Júpiter fica em sintonia com Mercúrio, abrindo os caminhos para você lacrar e lucrar. Boas vibes no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 12, 30, 45