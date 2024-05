Horóscopo do dia 7 de maio

Áries

Se você está à procura de emprego, peça ajuda a um parente, colega ou amigo. Bom astral para quem está precisando resolver assunto ligado a imóvel. Não deixe o ciúme atrapalhar o romance.

Touro

No trabalho, a Lua favorece a comunicação e você deve se sair bem ao explicar suas ideias. Na paquera, seu lado encantador vem à tona e você vai fazer sucesso nesta terça-feira. Companheirismo com sua cara-metade.

Gêmeos

O astral é favorável para se concentrar nas finanças. Agindo discretamente, você tem mais chance de causar boa impressão e até melhorar de posição na carreira. O romance pede mais dedicação.

Câncer

Cumprir as suas metas e conquistar o que deseja vai depender apenas do seu esforço, canceriano. Defina prioridades e corra atrás do sucesso. A dois, há sinal de diversão e novidades.

Leão

Bom dia para negociar um novo cargo ou aumento, mas sem fazer alarde. Bom astral para tentar algo novo no visual. Redobre a atenção com a saúde. Pode realizar uma antiga fantasia com quem ama.

Virgem

Hoje, a dica é juntar forças com os colegas em busca de um objetivo em comum no trabalho! Programa fora da rotina com os amigos animará o dia. O companheirismo reforça os laços com o seu amor.

Libra

A Lua traz à tona seu lado ambicioso e você vai se dedicar em dobro para conquistar reconhecimento no trabalho. Tente cuidar melhor da saúde. Exigir demais pode dificultar a conquista.

Escorpião

Pode se interessar por novas ideias e aprender mais do que imagina com pessoas próximas, escorpião. Bom momento para fechar negócio. Há chance de se encantar com alguém que mora longe.

Sagitário

Há sinal de mudanças, seja no trabalho ou na carreira. Deixar um vício para trás será mais fácil se der o primeiro passo agora. A sensualidade deve marcar os momentos com quem ama e o clima deve esquentar.

Capricórnio

Bom momento para quem anda pensando em iniciar uma sociedade ou formar parceria no trabalho. O namoro e a vida conjugal contam com a bênção das estrelas. Para quem está só, um contatinho deve pintar.

Aquário

Terá que ralar em dobro para dar conta do serviço nesta terça. Se quer trocar de emprego, pode contar com o apoio dos parentes. Atração por um colega tem tudo para se tornar mais intensa.

Peixes

Com a Lua brilhando em seu paraíso astral, tudo vai fluir com facilidade e leveza. Aposte na criatividade e no jogo de cintura para trabalhar em grupo. Você pode se apaixonar quando menos esperar.

Mensagem do dia

Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz.

Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem; prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação.

Provérbios 3: 1-4