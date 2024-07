Horóscopo do dia 30 de julho

ÁRIES

Sua habilidade para se expressar está a todo vapor! Essa facilidade para lidar com tudo o que envolve comunicação pode facilitar a interação com outras pessoas. Deslocamentos, viagens rápidas e vendas contam com a proteção das estrelas. O astral segue leve no amor. Cor: DOURADO Palpites: 21, 30, 48

TOURO

As estrelas destacam sua habilidade com dinheiro, e enviam as melhores energias para você forrar o bolso! Mas como nada cai de presente no seu colo, o jeito é mostrar dedicação para colher os frutos que você merece, tá? O amor tem tudo para ficar mais forte. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 23, 51, 04

GÊMEOS

Vai sobrar disposição para encarar qualquer parada que pintar pela frente! A Lua avisa que você estará com a corda toda para correr atrás dos seus interesses. À noite, reserve tempo para fazer o que gosta, assim dá pra manter a saúde mental em dia. Há sinal de novidades no amor. Cor: PRETO Palpites: 54, 36, 38

CÂNCER

Você quer ficar mais na sua, ainda assim, vai dar conta de tudo o que precisa fazer sem grande estresse. Uma grana não esperada pode aparecer, mas é melhor não contar isso pra qualquer um. No amor, siga sua intuição e faça o que o seu coração mandar. Cor: PINK Palpites: 06, 32, 15

LEÃO

A Lua avisa que o seu jeito sociável segue em destaque, e você não terá dificuldade para fazer novas conexões na vida profissional. Aproveite para retomar o contato com pessoas que não via há um tempão! No amor, valorize interesses em comum. Cor: CINZA Palpites: 53, 33, 24

VIRGEM

A Lua envia as melhores vibes para você se concentrar na carreira e tudo indica que conseguirá dar conta das tarefas se evitar distrações. Aproveite o dia para rever os seus planos profissionais e ajustar a rota em direção ao sucesso! Amor tá blindado. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 25, 61, 11

LIBRA

Se depender das estrelas, tudo o que envolva cultura, leis, ações na Justiça, estudos e viagens recebe as melhores vibes. A Lua troca likes com outros astros e destaca seu lado animado, além de favorecer os relacionamentos com os amigos. O amor fica mais descontraído. Cor: LILÁS Palpites: 32, 53, 44

ESCORPIÃO

Você conta com habilidade para finalizar situações que estavam se arrastando. Priorize tudo o que pode se refletir de maneira positiva na sua reputação! Que tal se desapegar de algumas coisas que não fazem mais sentido para você? No amor, a paixão cresce. Cor: AMARELO Palpites: 36, 03, 30

SAGITÁRIO

Sua habilidade para lidar com os outros segue em alta e os relacionamentos contam com as melhores energias nesta terça. A vida social segue protegida e você fará de tudo para deixar a solidão bem longe. O amor conta com uma dose extra de alto–astral e harmonia! Cor: VIOLETA Palpites: 26, 51, 24

CAPRICÓRNIO

Você começa o dia com seu foco no trabalho! Sua determinação vai surpreender e pode ter sucesso ao lidar com tarefas mais complicadas. Mas também reserve tempo para relaxar e cuidar da sua saúde. Talvez a vida amorosa fique meio de lado. Cor: MAGENTA Palpites: 19, 43, 52

AQUÁRIO

Com a Lua firme e forte em seu paraíso astral, você começa esta terça com uma dose extra de sorte. A criatividade será o segredo pra encarar os desafios e brilhar em tudo o que fizer! No amor, altas doses de romantismo aquecem o coração. Cor: BEGE Palpites: 05, 60, 41

PEIXES

Foque a sua atenção em tarefas que exigem praticidade e responsabilidade, já que você estará mais pé no chão para encarar a rotina. A convivência com a família segue protegida, e o pessoal estará ao seu lado se precisar. O amor fica mais forte. Cor: LARANJA Palpites: 30, 12, 55