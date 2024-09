Horóscopo do dia 27 de setembro

ÁRIES

Com a Lua em seu paraíso astral e trocando likes com outros astros, qualquer perrengue deve se resolver numa boa!Mais tarde, ainda vai sobrar animação e tudo indica que você deve se divertir. No amor, há sinal de romantismo. Cor: AMARELO Palpites: 50, 35, 08

TOURO

Você pode fechar a semana com tudo em ordem se priorizar as tarefas que podem ser feitas de casa ou se priorizar a praticidade. Mas faça um esforço para controlar seu temperamento se quiser manter a harmonia à sua volta. No amor, não exagere na dose no ciúme. Cor: AMARELO Palpites: 43, 18, 36

GÊMEOS

Você vai sonhar com programas animados e divertidos para o fim de semana! Mas, primeiro, é melhor focar no serviço, ok? Você tem tudo para brilhar nas redes sociais mais tarde. O diálogo será o ponto alto do amor, mas tenha cautela para desviar de tretas por causa de bobagens. Cor: VIOLETA Palpites: 09, 39, 18

CÂNCER

Sua habilidade para lidar com dinheiro vai dar um show. Tudo indica que pode até identificar uma oportunidade única de encher o bolso. Só que vontade de curtir e gastar mais do que pode tende a crescer, então a chance de ter prejuízo é real oficial. Não deixe o ciúme atrapalhar no amor. Cor: PRETO Palpites: 32, 22, 58

LEÃO

Com a Lua brilhando em seu signo, você vai fechar a semana com um reforço de ótimas energias para correr atrás dos seus interesses. Mas há sinal de tensão com o pessoal de casa, então nada de baixar a guarda. No amor, não exagere demais no ciúme, valeu? Cor: BRANCO Palpites: 25, 47, 11

VIRGEM

Com a Lua ainda infernizando o seu signo, a dica é escolher as palavras com mais cautela para evitar mal–entendidos.A boa notícia é que você conta com mais sensibilidade, e sua intuição pode dar dicas importantes. No amor, evite brigas bobas. Cor: AZUL Palpites: 36, 54, 30