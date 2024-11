Horóscopo do dia 26 de novembro

ÁRIES

As parcerias seguem protegidas, e o céu indica que você terá mais habilidade para lidar com as pessoas, seja no trabalho ou na vida pessoal. E interagir com quem é importante em sua vida também conta com ótimas energias! A sintonia cresce no amor. Cor: AMARELO Palpites: 10, 34, 45

TOURO

Vai sobrar disposição para cuidar das suas obrigações, inclusive no trabalho, e o seu foco tem tudo para trazer ótimos resultados. Divertido não é, mas será preciso lidar com as suas responsabilidades e cumprir as obrigações da melhor maneira possível. Não deixe a rotina atrapalhar no amor. Cor: LILÁS Palpites: 61, 34, 52

GÊMEOS

Seu lado comunicativo e animado fica mais evidente, o que será uma mão na roda se atua em parceria ou em equipe. Aposte na criatividade e não tenha medo de ousar, Gêmeos, porque essa é a sua hora de brilhar! No amor, capriche no romantismo. Cor: MAGENTA Palpites: 54, 27, 36

CÂNCER

Esta terça começa com pique de sobra pra cuidar do serviço, especialmente se trabalha com produtos para o lar ou junto com alguém da família. Mas a vontade de se isolar em alguns momentos tem tudo para crescer no final da noite. Aproveite para descansar! Não exagere na dose no ciúme.Cor: BRANCO Palpites: 15, 05, 41

LEÃO

O dia será perfeito para você usar e abusar da sua habilidade de comunicação! Seu raciocínio rápido pode abrir novas portas, Leão.Se trabalha com algo ligado ao público ou que envolve deslocamentos, pode aproveitar as boas vibes desta terça para se destacar. Escape da rotina no amor. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 01, 55, 30

VIRGEM

As finanças contam com ótimas energias e você pode encontrar uma oportunidade de encher o bolso, Virgem. Mas faça um esforço, porque o dinheiro não vai cair do céu! E como o astral melhora ao longo do dia, você pode dar um gás nas tarefas. No amor, controle melhor o ciúme. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 02, 43, 52

LIBRA