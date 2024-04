Horóscopo do dia 24 de abril

ÁRIES

Se depender dos astros, você pode dar uma de Tio Patinhas e deitar e rolar na grana. Sua criatividade deve estar a todo vapor e render ideias diferentes para conseguir mais dinheiro. Vontade de sair gritando gastar e se dar alguns presentinhos, né? Aproveita porque a energia é favorável, mas com moderação.

TOURO

É um dia bem gostosinho que você quer? Toma aí, tourinho! Logo pela manhã, tudo indica que terá sucesso em reuniões de trabalho e no contato com os colegas, superiores e clientes. O desejo de fugir da solidão e monotonia deve pintar e te levar a agitar as coisas. Cuide da saúde.

GÊMEOS

Tudo indica que sua mente estará ligadona nos assuntos profissionais. Além de esbanjar criatividade e ideias originais, deve contar com responsabilidade e intuição. Em busca de liberdade e experiências diferentes, pode pensar em novas ambições e se adaptar de boa às mudanças que surgirem.

CÂNCER

Os astros prometem levar sua quarta para outro patamar. É que há grandes chances de sair do quadrado e romper algumas tradições. Pode mudar objetivos, rever planos e ter ideias criativas para o futuro. Nos estudos, tem tudo pra evoluir e aprender muita coisa.

LEÃO

Há sinal de transformações poderosíssimas. A vontade de não ter patrão deve falar alto e você pode tomar atitudes inesperadas na sua profissão. Mas deve contar com intuição e criatividade na hora de fazer mudanças. Boas chances de conquistar suas ambições.

VIRGEM

Os astros prometem novidades maravilhosas. Chocando geral, seu signo pode romper com seu jeito metódico, sair da caixinha e embarcar em experiências diferentes. Parcerias profissionais com pessoas modernas tende a ser muito positiva. Energia favorável para terminar pendências.

LIBRA

No trabalho, tudo indica que a sua imaginação estará mais fértil e inovadora, librianos. Tem tudo para ter boas ideias de negócios e ter sucesso, sobretudo se lida com público feminino, produtos alimentícios ou objetos para o lar. Corpo e mente fortalecidos.

ESCORPIÃO

Hoje você deve acordar com o bumbum virado pra Lua, migos e migas de Escorpião! Contando com uma energia muito positiva dos astros, seu signo conta com intuição afiada e imaginação criativa. Seus relacionamentos pessoais e parcerias profissionais prometem bombar.

SAGITÁRIO

Se depender do céu, a vibe do início do dia será de muita originalidade e liberdade. Tudo indica que restrições e rotina vão embora e, no lugar, entram inovação e criatividade. Você tende a modernizar as coisas no serviço e procurar formas diferentes de fazer seus deveres. O resultado? Sinal de sucesso!

CAPRICÓRNIO

Os astros prometem te tirar da sua zona de conforto. É que o seu signo deve ficar mais ousado em seus contatos e se expressar de forma mais emotiva. Boas chances de ficar mais livre, experimentar coisas novas e despachar a mesmice pra bem longe. Os ventos da sorte talvez soprem na sua direção.

AQUÁRIO

Podem deixar as duas mãos abertas, pois deve rolar chuva de dinheiro. Oxalá! Ainda mais original, criativo e incomum, seu signo tende a pensar fora da caixinha e buscar novas maneiras de ganhar dinheiro, o que tem tudo pra acontecer fácil, fácil. Tudo indica que também conquistará segurança material.

PEIXES

Peixes, você tende a esbanjar perspicácia, engenhosidade e imaginação fértil logo pela manhã, o que favorece o serviço e o modo como se comunica. Tem tudo pra fazer ótimos contatos, aprender coisas novas e úteis, persistir nas suas ideias e sonhos, por mais incomuns que sejam.

Mensagem do Dia

O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.

1 Coríntios 13:4-7