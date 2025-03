Horóscopo do dia 21 de março

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

O dia começa com o Sol entrando em Áries e você, claro, possui aquela energia extra, com todo otimismo e bom humor! Use isso a seu favor no trabalho e crie conexões. Aproveite as boas vibrações no amor também.

COR: LILAS PALPITES: “58, 49, 14”

Touro

Hoje, apesar do pique baixo, seu sexto sentido estará em alta e imprevistos serão fáceis de manejar. Seus objetivos ganham destaque, por isso, não esconda a sua vontade de crescer na profissão. No amor, a sensualidade será o destaque do dia.

COR: AZUL-MARINHO PALPITES: “44, 08, 42”

Gêmeos

Hoje, permita que o sol em Áries ilumine suas amizades e desperte seu lado sonhador e solidário. Aproveite a energia favorável para conversar com colegas ou lidar com questões pendentes. À noite, lembre-se que nem tudo é como queremos. Se o desejo de um amor mais sério está crescendo em você, aproveite o momento e faça acontecer.

COR: AZUL-ROYAL PALPITES: “34, 25, 16”

Câncer

A chegada do Sol no ponto mais alto do seu Horóscopo logo cedo promete turbinar o desejo de melhorar a vida profissional a partir de agora, Câncer. Aproveite o astral favorável porque o seu profissionalismo vai impressionar todo mundo. A sintonia tem tudo para crescer no amor.

COR: PRETO PALPITES: “04, 31, 05”

Leão

Nesta manhã, o Sol brilha em Áries e envia ótimas energias para estudos, viagens e contato com pessoas de longe, Leão. Para melhorar ainda mais, você começa o dia com uma dose extra de sorte, então vale fazer uma fezinha, entrar em um sorteio ou participar de uma rifa. O romantismo está no ar.

COR: BEGE PALPITES: “50, 23, 60”

Virgem

Nesta quinta, a chegada do Sol em Áries promete novidades e transformações nos próximos dias. Aproveite essa vibe para finalizar um ciclo antes de iniciar algo novo. Os assuntos familiares seguem em destaque, mas tudo indica que as vibes serão pra lá de positivas nessa área. Os momentos no amor também recebem uma dose extra de paixão.

COR: VERDE-CLARO PALPITES: 25, 07, 34