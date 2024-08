Horóscopo do dia 2 de agosto

ÁRIES

A amada sexta chegou, só que as tarefas de casa não vão dar trégua e podem sugar as suas atenções. A boa notícia é que hoje Saturno promete elevar seu foco. Mas não convém criar altas expectativas nas relações pessoais e no amor, porque podem rolar cobranças e mal entendidos! Cor: PRETO Palpites: 33, 24, 53

TOURO

A Lua canceriana espalha boas energias, o que vai deixar sua vontade de interagir e papear nas alturas! Hoje seu poder de comunicação fica tinindo e além de esbanjar habilidade para convencer os outros, você vai poder brilhar em tudo o que fizer. No amor, é hora de aparar arestas. Cor: AMARELO Palpites: 28, 48, 01

GÊMEOS

Se depender da Lua e de Saturno, terá determinação, talento e muita força de vontade para chegar aonde quer. Mas não dá para esperar a mesma sorte no amor, viu? É melhor não criar tantas expectativas, e ter muito cuidado para não cair em ciladas! Cor: CREME Palpites: 51, 44, 08

CÂNCER

A Lua segue linda e poderosa, e promete vibes gloriosas, principalmente no lado profissional e financeiro. Mas podem rolar instabilidades nas relações pessoais, e você terá que mostrar todo seu jogo de cintura para o clima não desandar. No amor, barre intromissões alheias. Cor: ROXO Palpites: 21, 09, 57

LEÃO

O dia será mais indicado para focar nos interesses de trabalho e explorar seu instinto para lidar com dinheiro: aproveite para organizar as contas. Vênus se estranha com Urano e recomenda a dobrar a cautela com situações incertas e confusas. No amor, vale reforçar o diálogo. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 12, 46, 30

VIRGEM

Você tem tudo para consolidar as suas esperanças e também terá muita habilidade para se relacionar com quem convive e trabalha! Lua e Saturno dão sinal verde para seus contatos pessoais, profissionais e deixam o astral repleto de estímulo nas amizades. Mas cuidado com instabilidades no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 30, 36, 48

LIBRA

O dia é ideal para mostrar suas competências e avançar em direção às suas metas, pois as chances de progresso e sucesso são nítidas! Só não convém baixar a guarda em relação aos assuntos financeiros, valeu? O amor também vai pedir atenção. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 23, 22, 58

ESCORPIÃO

Sextou com promessas de novidades e hoje a Lua deixa seu espírito de aventura no modo turbo! Tem trabalho pela frente? Pois a sorte fica ao seu lado, e você vai contar com todo incentivo das estrelas para se destacar e melhorar os ganhos. No amor, fortaleça a confiança. Cor: LILÁS Palpites: 44, 33, 15

SAGITÁRIO

Ligue a antena para aproveitar ao máximo as boas energias que a Lua e Saturno vão enviar para os seus interesses materiais! Mas se o cenário está favorável para o seu bolso, o amor não leva a mesma sorte e decepções podem marcar o amor. A dica é ir com calma, valeu? Cor: AZUL Palpites: 39, 27, 30

CAPRICÓRNIO

Com muitas ideias e ótima capacidade de expressão, deve mandar muito bem nos contatos, e saberá como atender as expectativas mais exigentes. Isso vai ser ótimo para se entrosar com as pessoas, e também ajuda a superar os perrengues que podem surgir. No amor, use sua lábia. Cor: DOURADO Palpites: 03, 48, 57

AQUÁRIO

Sua determinação se fortalece, seu jeito dedicado deve abrir portas no trabalho e não vai faltar boa vontade para ir atrás das ambições. Só não convém fazer o que der na veneta, porque pode arranjar atritos. No amor, há risco de tretinhas e frustrações. Cor: AZUL Palpites: 16, 07, 43

PEIXES

Torcendo para ter um dia de conquistas e alegrias? Então prepara, porque a sexta chega com “s” de sorte, graças às vibes da Lua no paraíso astral! Suas qualidades e habilidades se fortalecem, e o dindim também fica favorecido. Só no amor que precisa mostrar mais jogo de cintura. Cor: LARANJA Palpites: 48, 55, 10

Mensagem do dia

Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso! Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou; não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar.



Josué 1:6-7