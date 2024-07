Horóscopo do dia 19 de julho

ÁRIES

Sextou, mas você começa o dia mais impaciente do que o normal, e pode se meter em confusão se não tiver cuidado. Ainda bem que a Lua entra em Capricórnio e ressalta seu lado ambicioso. Aí, vai sobrar pique para colocar as mãos na massa! Vibes mara no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 36, 57, 45

TOURO

A sexta começa um pouco tensa e, se não tiver cuidado, pode arrumar briga nas redes sociais ou com os amigos antes mesmo do café da manhã. A boa notícia é que a Lua brilha em Capricórnio e você pode encarar o serviço com bom humor e otimismo. Astral bem-humorado no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 23, 59, 32

GÊMEOS

Você pode ter dificuldade para lidar com certos tipos de pessoa, mas cuidado pra isso não virar uma briga. É melhor respirar fundo, porque a Lua se muda pra Capricórnio e promete novidades pela frente. No amor, sua sensualidade fica imbatível! Cor: PRETO Palpites: 26, 06, 33

CÂNCER

O dia começa meio tenso e podem rolar alguns desafios no trabalho, especialmente se você não conseguir manter a atenção nas tarefas! Ainda bem que a Lua muda para Capricórnio ainda pela manhã e você deve se entender melhor com todo mundo. O amor promete diversão e alto–astral. Cor: ROSA Palpites: 22, 60, 33

LEÃO

Sextou, Leão, mas é melhor começar o dia exercitando a sua paciência para não brigar antes mesmo de sair de casa. Ainda bem que o astral melhora, e a Lua direciona boa parte do seu foco para o serviço. O amor fica meio sem graça. Cor: PINK Palpites: 15, 31, 51

VIRGEM

O céu envia uma vibe tensa, e pode rolar discussões. Melhor ficar na sua e fugir de polêmicas, porque logo o astral melhora. A Lua desembarca em seu paraíso astral, e você vai contar com uma dose extra de simpatia e de sorte. No amor, sua estrela tem tudo para brilhar! Cor: AZUL Palpites: 61, 52, 11

LIBRA

A comunicação fica meio estremecida e pode rolar mal-entendido. Explique suas ideias de maneira clara e não se distraia ao cuidar de suas obrigações. Mas também reserve tempo para curtir o seu canto e relembrar os bons momentos com os parentes. Tudo Tudo ok no amor. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 03, 46, 21

ESCORPIÃO

A vontade de comprar tudo pode falar mais alto, mas é melhor você se controlar antes que faça um estrago na sua conta bancária, tá? Ainda bem que logo a Lua entra em Capricórnio e o astral fica mais leve. Declaração de amor vai esquentar a paixão. Cor: DOURADO Palpites: 37, 30, 19

SAGITÁRIO

Você vai precisar de uma dose extra de paciência logo cedo pra não sair implicando com todo mundo, especialmente com o pessoal de casa. A chegada da Lua em Capricórnio sinaliza melhoras importantes envolvendo as finanças. No amor, cautela com ciúme, hein? Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 22, 50, 32

CAPRICÓRNIO

Sextou, mas o dia pode ser meio tumultuado, especialmente se der ouvidos a fofocas ou se envolver em tretas nas redes sociais. Ainda bem que a Lua logo entra em seu signo e você vai contar com energia de sobra para defender seus interesses! No amor, tudo corre bem. Cor: PRATA Palpites: 02, 11, 27

AQUÁRIO

A entrada da Lua em seu inferno astral promete acalmar os ânimos rapidinho, embora aumente o desejo de ficar no seu cantinho. Confie em seu sexto sentido para encontrar novas soluções e lidar com o que pintar pela frente. No amor, evite segredos. Cor: CINZA Palpites: 09, 20, 29

PEIXES

Cobranças e críticas podem azedar a convivência com as pessoas. Ainda bem que o astral fica mais leve rapidinho! E se tiver a chance de ajudar alguém, vai se sentir melhor consigo. Há sinal de ótimos momentos no amor. Cor: LILÁS Palpites: 40, 05, 32

MENSAGEM DO DIA

Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção; mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6:8-10