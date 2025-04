Horóscopo do dia 15 de abril

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje o dia promete mudanças positivas! A tarde é perfeita para buscar novidades na carreira ou fechar um bom negócio. Com a Lua em Sagitário, sua noite vai brilhar em encontros com amigos e contatos queridos. Mantenha o astral leve em compromissos e use seu charme sedutor para conquistar.

COR: VIOLETA PALPITE: “41, 31, 49”

Touro

Você de Touro, concentre-se nos relacionamentos e valorize a conexão com os entes queridos hoje! Junte forças com aqueles que oferecem perspectivas únicas para aumentar suas chances de sucesso no trabalho. Se você está pensando em uma parceria, é o momento! A paixão e o romance estão prometidos, aproveite!

COR: AZUL PALPITE: “30, 36, 54”

Gêmeos

Você inicia a terça com foco para finalizar tarefas pendentes. Mesmo com o dia repleto de desafios, seu esforço será recompensado. Adote hábitos saudáveis e cuide de sua imagem. Sua popularidade está em alta e a noite reserva boas surpresas para o coração.

COR: CINZA PALPITE: “29, 45, 54”

Câncer

Pra você de Câncer, aproveite seu charme que está em alta nesta terça! Priorize tarefas em equipe no trabalho que visem seu crescimento. Mas, a sorte mesmo é no campo amoroso – prepare-se para brilhar. Porém, não esqueça de cuidar da saúde no final da noite.

COR: AZUL-CLARO PALPITE: “20, 11, 09”

Leão

Atenção você de Leão, seu lado caseiro segue em alta nesta terça e a disposição para realizar algumas mudanças em casa pode agitar sua tarde. Se precisar de ajuda, conte com a família, mas tente equilibrar melhor o seu tempo entre o lar e o trabalho. No final da noite, a Lua se muda para o seu paraíso astral e movimenta a vida a dois, que segue firme e sólida.

COR: AZUL-ROYAL PALPITE: “20, 16, 52”

Virgem

Nesta terça, sua comunicação está em alta e os relacionamentos protegidos. Aproveite para expressar suas ideias e cuidar dos relacionamentos. No trabalho, seja mais receptiva a possíveis mudanças e veja oportunidades de aumentar seus ganhos aparecerem. Dia perfeito para relaxar ao lado do seu amor.

COR: MAGENTA PALPITE: “54, 18, 45”