Horóscopo do dia 14 de junho

ÁRIES

Sextou, bebê, e você tem tudo para fazer bons contatos. Aproveite, porque pode ficar complicado prestar atenção nas tarefas depois. Porém, vai sobrar pique para curtir com os amigos e fechar a semana muito bem! Vibes maravilhosas no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 39, 48, 09

TOURO

Sua habilidade para lidar com dinheiro segue em alta, mas ouça seu lado mais cauteloso. Misturar amizade e dinheiro também não é uma boa ideia, mas tem chance de fechar o dia no lucro, viu? No amor, pegue leve nas expectativas e no ciúme. Cor: LILÁS Palpites: 23, 13, 41

GÊMEOS

Tudo o que depende da sua iniciativa tem mais chance de dar certo! Mas aproveite essa vibe e adiante o que for possível. É que, à tarde, há sinal de críticas e cobranças pela frente, inclusive da chefia. Bate na madeira! No amor, é só sucesso. Cor: BEGE Palpites: 33, 15, 32

CÂNCER

A Lua pede alguns cuidados básicos. O bom é que sua intuição está a mil, e pode te ajudar a descobrir alguns segredos. E uma ideia bacana pode render um dinheiro a mais. Anote para rever depois! No amor, a química vai aumentar. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 42, 51, 06

LEÃO

As estrelas prometem novidades! Vai ser divertido trocar ideias com as pessoas próximas, mas não perca o foco nas tarefas. As amizades podem trazer dor de cabeça à tarde, mas tudo vai voltar às boas. No amor, a sintonia segue em alta. Cor: ROSA Palpites: 34, 25, 61

VIRGEM

Sextou, bebê, mas todo o seu foco fica com a carreira. As estrelas vão favorecer contatos importantes, especialmente se envolver dinheiro. Traçar planos mais ambiciosos te ajuda a causar uma boa impressão. No amor, mostre todo o seu charme! Cor: VERDE Palpites: 42, 53, 26

LIBRA

Se depender das estrelas, você começa a sexta sonhando em sair da rotina. Mas cuide das obrigações primeiro, tá? À noite, vai contar com uma mãozinha dos amigos para afastar a mesmice. No amor, tem bons momentos vindo por aí! Cor: SALMÃO Palpites: 27, 10, 19

ESCORPIÃO

A Lua sinaliza boas chances de iniciar uma fase com expectativas melhores! Aproveite para se desapegar do que anda te atrapalhando. Mas controle seus impulsos, pois pode se envolver em briga. No amor, aposte na seducência! Cor: AMARELO-OURO Palpites: 12, 57, 19

SAGITÁRIO

As relações contam com as melhores vibes, e você fica mais sociável do que o normal! Mas a família pode fazer cobranças se você não anda lá muito presente em casa nos últimos tempos. O amor conta com a proteção das estrelas! Cor: CINZA Palpites: 38, 09, 11

CAPRICÓRNIO

O trabalho deve ocupar a sua atenção, e você pode aproveitar para dar aquele gás nas tarefas. Mas à tarde o astral muda, e pede atenção nas comunicações. Também vale a pena cuidar melhor da saúde, tá? O amor pede alguns sacrifícios. Cor: VIOLETA Palpites: 27, 30, 12

AQUÁRIO

A Lua manda as melhores energias para contatos e destaca seu carisma! A sorte fica ao seu lado, então vale participar de sorteio, rifa ou fazer uma fezinha. Mas preste atenção com as finanças, viu? No amor, seu charme fica um arraso! Cor: PRETO Palpites: 32, 05, 13

PEIXES

Assuntos ligados à família ou ao lar ganham destaque. Só vale ter cuidado à tarde, quando o convívio com o pessoal de casa pode azedar e criar uma torta de climão. Mas logo o astral melhora, juro! O amor fica numa boa, desde que controle seus ciúmes. Cor: BRANCO Palpites: 32, 60, 41