Horóscopo do dia 14 de janeiro

ÁRIES

Para você de Áries, a Lua se muda para o seu paraíso astral nesta manhã e você começa o dia dando um show de criatividade. No trabalho, tarefas que exigem ideias ousadas e diplomacia prometem fluir com mais facilidade. Há sinal de romantismo e carinho junto com o mozão, mas fuja de polêmicas à noite.

COR: VERMELHO PALPITE: 45, 09, 18

TOURO

Logo cedo, a Lua brilha em Leão e envia boas energias para você resolver qualquer assunto ligado à sua casa ou à família. No trabalho, pode ficar complicado dividir a atenção entre o serviço e os assuntos familiares, mas foque em uma coisa de cada vez e tudo vai entrar nos eixos mais cedo ou mais tarde. Se está buscando um novo amor, é hora de superar o ex e esquecer o passado para poder seguir em frente.

COR: VERDE-CLARO PALPITE: 43, 47, 11

GÊMEOS

Se depender da Lua, você começa esta terça com muito pique e pode ter milhões de ideias interessantes. Vai ser difícil ficar muito tempo no mesmo lugar, mas tente focar em uma coisa de cada vez para não deixar as tarefas pela metade. A paquera vai ferver hoje e há chance de se encantar com um crush que mora longe.

COR: BRANCO PALPITE: 43, 07, 47

CÂNCER

As finanças ganham destaque nesta terça com a chegada da Lua e você tem tudo para lidar melhor com a sua grana. A boa notícia é que pode surgir uma oportunidade de dar uma engordada na sua conta bancária. A má notícia é que os planos para uma viagem ou os estudos podem enfrentar imprevistos. Tudo indica que tanto o romance quanto a conquista podem ficar em segundo plano.

COR: ROSA PALPITE: 47, 16, 61

LEÃO

Você de Leão, com a Lua brilhando em seu signo logo cedo, o dia já começa com um astral mais descontraído e você pode fazer contatos interessantes. Com criatividade e muita simpatia, fica mais fácil dar um chega pra lá na rotina e encontrar maneiras diferentes de lidar com as tarefas. O romance sai ganhando se agir de maneira mais autêntica.

COR: PRETO PALPITE: 08, 06, 44

VIRGEM

O trabalho pode não se desenrolar com a facilidade que você gostaria, mas cada um se vira com o que tem, bebê! O jeito é ouvir seu sexto sentido antes de tomar uma decisão importante. Os relacionamentos pedem mais flexibilidade da sua parte porque as diferenças se acentuam. Pode ser divertido reavivar a chama da paixão se já tem compromisso, mas evite as críticas.

COR: AZUL PALPITE: 11, 07, 34