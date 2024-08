Horóscopo do dia 13 de agosto

ÁRIES

Transformações estão previstas, e talvez você tenha que tomar decisões importantes. Mas força na peruca, pois tudo indica que se vai dar bem! Ainda, a Lua ingressa em Sagitário, levanta seu ânimo e manda todo incentivo para você sair da sua zona de conforto. Sinal de emoções intensas no amor. Cor: PRETO Palpites: 10, 25, 43

TOURO

Lua e Netuno abrem a manhã em ótimo aspecto e enviam vibes superpositivas para você realizar suas esperanças! Aproveite as primeiras horas do dia para ir atrás dos seus objetivos, pois tudo deve fluir do jeito que espera. No amor, você vai encantar com seu jeito seducente. Cor: CINZA Palpites: 59, 05, 41

GÊMEOS

Determinação e ideias inspiradas serão seus trunfos para começar o dia com tudo, e você vai se destacar e brilhar no que fizer! A Lua promete vibes animadas e positivas para suas relações. Vibes estimulantes no amor. Cor: LILÁS Palpites: 31, 50, 49

CÂNCER

A sorte vai soprar em sua direção, e tudo indica que terá boas novas já nas primeiras horas desta terça. Depois, a Lua muda de posição no Zodíaco, apontando muito trabalho pela frente, mas sua dedicação será recompensada e os frutos virão! Surpresinhas deliciosas no amor. Cor: SALMÃO Palpites: 34, 18, 09

LEÃO

Agindo no setor mais positivo do seu Horóscopo, a Lua deixará seu encanto, talentos e simpatia no modo turbo! A sorte deve sorrir para você em vários aspectos, mas não convém abusar, pois instabilidades estão previstas nas finanças. O amor fica mais prazeroso. Cor: MAGENTA Palpites: 09, 39, 54

VIRGEM

De antena ligada nas necessidades alheias, você vai atender as expectativas mais exigentes. Nada te segura! Mas interesses domésticos e familiares entram em pauta ao longo do dia e talvez tenha que resolver umas bagacinhas em casa. Boa fase no amor. Cor: ROXO Palpites: 27, 18, 39

LIBRA

O dia já começa com vibes astrais excelentes para fazer bonito no trabalho e consolidar conquistas materiais. Só tenha mais discrição e evite se abrir com quem mal conhece, porque pode pintar fofocas, valeu? No amor, revele seus sentimentos. Cor: VIOLETA Palpites: 33, 44, 42

ESCORPIÃO

A Lua dá tchau pro seu signo, mas sorri para Netuno antes de partir, e garante energias que podem fazer você se sentir nas nuvens! O cenário será perfeito para transformar um sonho de amor em realidade. Mas assuntos materiais devem ocupar o centro das atenções. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 23, 22, 05

SAGITÁRIO

Sua estrela vai brilhar em tudo o que fizer e o sucesso te aguarda, só procure mostrar mais jogo de cintura, beleza? Não é o momento de testar a paciência alheia nem de forçar a barra! No amor, o astral oscila, mas deve ficar perfeito sem defeitos no decorrer do dia. Cor: ROSA Palpites: 15, 60, 22

CAPRICÓRNIO

Boas novas estão previstas com pessoas queridas! E não vai faltar foco e boa vontade para cumprir as suas metas. Graças ao seu empenho, você pode conquistar mais estabilidade, só não comente assuntos da sua intimidade, viu? No amor, é hora de reforçar a confiança. Cor: GOIABA Palpites: 03, 37, 21

AQUÁRIO

Sua determinação, criatividade e vontade de subir na vida se fortalecem ao raiar do dia e tudo indica que você vai mandar muito bem! Aproveite o incentivo dos astros para batalhar pelo que ambiciona e dar passos concretos em direção ao progresso. O amor reserva boas surpresas. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 42, 24, 33

PEIXES

Netuno dá aquela força para você realizar seus sonhos, e a Lua Crescente ainda dá uma força para seus interesses profissionais! Sua visibilidade e seu prestígio devem aumentar, e você terá mais espaço para mostrar seus talentos. No amor, resolva picuinhas sem demora. Cor: AZUL Palpites: 61, 34, 02

MENSAGEM DO DIA

Alegrem-se com os que se alegram; chorem com os que choram.

Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos.

Romanos 12:15-18