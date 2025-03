Horóscopo do dia 11 de março

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Você começa o dia com sorte e as questões pendentes devem se resolver. Entretanto, atenção com as finanças à tarde! À noite, aproveite uma dose extra de disposição para curtir o amor e lidar com ciúmes.

COR: PRETO PALPITES: “22, 23, 59”

Touro

Seu jeito responsável te ajudará a priorizar tarefas importantes hoje. Desfrute da companhia da família, mas cuidado com tensões no final da tarde. Uma chance para o amor do passado pode surgir, apenas mantenha a calma e evite o ciúme!

COR: VERDE PALPITES: “08, 53, 06”

Gêmeos

No trabalho, você terá facilidade para explorar seu jeito falante e comunicativo, assim fica fácil resolver qualquer tarefa que cair no seu colo. As amizades contam com a proteção de Mercúrio e Vênus à noite. O diálogo será o ponto alto do romance, mas evite assuntos espinhosos mais tarde.

COR: VERDE PALPITES: “60, 24, 31”

Câncer

As energias são favoráveis para questões monetárias hoje, já que existem oportunidades de aumentar seus ganhos. Contudo, controle seu lado possessivo no amor, não exagere.

COR: BRANCO PALPITES: 41, 15, 08

Leão

Você começa o dia com um reforço de ótimas energias para correr atrás dos seus interesses. No trabalho, criatividade e muito foco serão fundamentais para ter sucesso em tudo o que fizer hoje.No amor, aja de maneira natural para deixar o par ainda mais apaixonado e não exagere demais no ciúme.

COR: ROXO PALPITES: “57, 45, 12”

Virgem

A Lua ainda segue infernizando o seu signo, então é melhor cuidar do que interessa no trabalho. A boa notícia é que você conta com a sua intuição e pode se sair melhor com atividades feitas de maneira isolada. À noite, seu poder de sedução estará em alta com o reforço de Mercúrio e Vênus.

COR: CEREJA PALPITES: 34, 19, 45