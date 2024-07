Horóscopo do dia 10 de julho

ÁRIES

O trabalho vai exigir boa parte do seu foco, mas também há sinal de desafios e perrengues pela frente. Bote as mãos na massa logo cedo para adiantar o que for possível e dar conta do serviço de rotina. O amor fica meio sem sal. Cor: PRETO Palpites: 38, 11, 45

TOURO

A Lua segue em seu paraíso destacando seu charme, e você também conta com uma dose extra de sorte e pode aproveitar pra fazer uma fezinha, etc… Mas o dinheiro pede cuidado redobrado, tá? No amor, pode curtir momentos doces. Cor: MARROM Palpites: 33, 06, 17

GÊMEOS

Talvez as coisas não sejam tão divertidas quanto gostaria, mas se você redobrar o esforço nas tarefas de rotina, vai dar conta de qualquer desafio! Pelo menos, fica mais fácil resolver assuntos domésticos ou de família. Boas vibes no amor. Cor: AZUL Palpites: 20, 34, 52

CÂNCER

A comunicação segue em alta, por isso, aposte na diplomacia para escolher bem as palavras e convencer os outros. Pena que nem tudo é perfeito e há risco de mal-entendido ou fofocas. Se quiser evitar problemas! O diálogo no amor fica mais sincero. Cor: AMARELO Palpites: 43, 09, 45

LEÃO

A Lua avisa que tudo o que envolve dinheiro conta com boas energias, e você pode aproveitar para colocar as finanças em ordem. Mantenha os pés no chão e aposte na praticidade para cuidar de qualquer imprevisto, meu cristalzinho. É melhor controlar o ciúme se quiser blindar o amor. Cor: DOURADO Palpites: 55, 28, 30

VIRGEM

Você começa o dia com as boas energias da Lua, que reforça seu pique e traz mais disposição para ir atrás dos seus interesses. Mas o seu desafio será superar as críticas e chegar a um acordo com os outros, especialmente no trabalho. No amor, seu jeito autêntico tem tudo para fazer sucesso. Cor: LARANJA Palpites: 19, 39, 12

LIBRA

Você só quer ficar de boa no seu canto, sem compromissos e obrigações. Mas como não dá, o jeito é cuidar das tarefas no seu ritmo. Cuidado para não ser otimista demais e acabar assumindo mais compromissos do que consegue dar conta. Clima mais sussa no amor. Cor: BRANCO Palpites: 35, 51, 14

ESCORPIÃO

Seu lado sonhador vai se destacar, e você pode encontrar soluções criativas e diferentonas para lidar com obrigações do dia a dia. As amizades contam com excelentes vibes e o desejo de reunir os amigos tem tudo pra animar a sua noite. A sintonia no amor melhora. Cor: MAGENTA Palpites: 09, 54, 16

SAGITÁRIO

Se depender da Lua, você vai correr atrás de projetos ambiciosos, que podem dar um empurrão e tanto na sua vida profissional. Mas há risco de perrengues envolvendo a chefia, colegas e a concorrência. No amor, deixe cobranças de lado. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 04, 22, 06

CAPRICÓRNIO

Seu lado aventureiro segue a todo vapor graças às energias enviadas pela Lua e você começa o dia com muito pique! Mas sua atenção pode ficar um pouco dispersa no final da manhã, por isso, use a disciplina do seu signo para manter o foco. Clima leve no amor. Cor: BRANCO Palpites: 29, 36, 11

AQUÁRIO

A Lua avisa que nem todos os seus planos vão dar certo. Mas não se assuste: se for flexível, há boas chances de identificar oportunidades incríveis! Você pode surpreender com sua astúcia se prestar atenção ao seu sexto sentido. No amor, cuidado com briguinhas. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 14, 33, 32

PEIXES

Tudo indica que os relacionamentos podem ocupar boa parte da sua atenção, mas também há sinal de tretas em casa. E se não der pra driblar as brigas, o jeito é usar a diplomacia pra garantir um astral mais leve. No amor, controle o ciúme. Cor: AMARELO Palpites: 15, 23, 33

MENSAGEM DO DIA

Deixem a insensatez, e vocês terão vida; andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto; quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará; repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio; ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber.

Provérbios 9:6-9