Transitar fará vistoria de vans escolares para garantir segurança

Na vistoria, serão avaliados em torno de 60 itens , como: Licenciamento, Seguro de passageiros, CNH do condutor com EAR, Exame Toxicológico, Curso de Transporte Escolar, Alvará de Licença, entre outros documentos obrigatórios para a prestação do serviço. Além disso, serão verificadas as condições do veículo, incluindo pneus, luzes, piscas, tacógrafo, estofamento dos bancos, cintos de segurança, limitador de abertura das janelas, triângulo, chave de rodas, macaco, entre outros itens obrigatórios e de segurança.

A fiscalização será na segunda (27) e terça-feira (28), das 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 15h30, no estacionamento do Centro de Convenções e Eventos de Cascavel Pedro Luiz Boaretto, localizado na Rua Fortunato Beber, 987, Bairro Pacaembu.

Após a avaliação e aprovação, será fixado na parte superior direita do para-brisa o adesivo de vistoriado, que identificará visualmente o veículo como aprovado e autorizado a prestar o serviço durante o primeiro semestre de 2025. Além do adesivo, a relação dos veículos aprovados será disponibilizada no site da Transitar.

O principal objetivo da vistoria obrigatória é cumprir o estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro e garantir a segurança e a conformidade dos veículos e condutores com as normas e leis específicas para o transporte de estudantes, reduzindo assim os riscos de acidentes e assegurando a qualidade do serviço prestado.

Fonte: Secom