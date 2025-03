Projeto Rua Segura promove educação de trânsito nas escolas de Cascavel

Cascavel - O projeto Rua Segura, realizado pela Transitar, tem como objetivo promover a educação para o trânsito dentro das escolas, trabalhando a cidadania, o respeito e a segurança viária de forma preventiva. A iniciativa envolve alunos, professores, crianças e a comunidade em geral, garantindo que a conscientização sobre o trânsito comece desde cedo.

As atividades do projeto são pautadas no conceito de respeito e incluem palestras, passeios educativos e orientações para pais e responsáveis. O agendamento das ações pode ser feito tanto por solicitação das próprias escolas quanto pela equipe do projeto, que identifica unidades escolares com mais necessidade de intervenção com base em estatísticas de trânsito. Nesta quinta-feira (13) a Escola Municipal Profª Ilizete Santa Bonato Pasini – Transparência II recebeu o projeto.

Neste ano, as atividades estão focadas nos alunos do 4° ano do ensino fundamental, uma vez que o 5° ano já recebe atendimento da Escola Pública de Trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). No entanto, caso haja necessidade, o projeto pode ser expandido para outras turmas, conforme avaliação conjunta com a direção e a coordenação escolar.

“O trabalho do Rua Segura começa com palestras que abordam normas e regras de trânsito, sempre reforçando a importância do respeito. Em seguida, os alunos participam de um passeio ao redor da escola, colocando em prática os conhecimentos adquiridos. Durante essa atividade, as crianças observam e interagem com a sinalização, utilizam a faixa de pedestres corretamente e tiram dúvidas sobre a dinâmica do trânsito ao seu redor”, explica a coordenadora do Setor de Educação da Transitar, Luciane de Moura.

Conscientização aos pais