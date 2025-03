Prefeitura anuncia aumento de 6,27% no salário dos professores da Educação Infantil de Cascavel

AVANÇO Mulheres são maioria com curso superior no Paraná e representam 58% dos graduados

Cascavel - As mulheres são a maioria entre as pessoas com curso de nível superior residindo no Paraná, segundo dados mais recentes do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dos quase 1,7 milhão de graduados no Estado em qualquer modalidade de nível superior – bacharelado, licenciatura ou tecnologia –, 992,5 […]