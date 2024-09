Governador vistoria obra da nova escola estadual no Riviera

O governador Carlos Massa Ratinho Junior vistoriou no final da tarde de ontem (12) a obra de construção da nova escola estadual Jardim Riviera, em Cascavel, no Oeste do Paraná. Com um investimento de R$ 13,5 milhões do Governo do Estado, a unidade atenderá inicialmente cerca de 1.200 a 1.500 estudantes dos últimos anos do ensino fundamental e do ensino médio, mas tem capacidade parta até 3.000 alunos, com aulas a partir do próximo ano letivo.

O início da construção havia sido autorizado pelo governador durante a programação do Show Rural da Coopavel, em fevereiro deste ano. A escola, será batizada de Professora Andreia Neres dos Santos em homenagem a uma conhecida educadora da cidade, contará com 20 salas de aula, todas com ar-condicionado. Também estão previstas salas administrativas e espaços pedagógicos, duas quadras poliesportivas, sendo uma coberta, um grande refeitório e outros espaços de uso comum da comunidade escolar.

A estrutura terá mais de 4,4 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de aproximadamente 10 mil metros quadrados doado pelo município. Ela está inserida na área do conjunto habitacional Riviera, um empreendimento com 2.089 casas e apartamentos inaugurado em 2017, e atenderá principalmente a demanda destas famílias, cujos filhos terão uma escola mais próxima das suas residências, mas também de outras regiões do bairro Floresta e adjacências.

Segundo Ratinho Junior, após concluída, a escola será uma das maiores do Paraná, integrando a estratégia do Governo do Estado de reforçar a infraestrutura da rede estadual de ensino em todas as regiões onde há demanda. “Com isso, nós continuamos na nossa missão de reforçar a educação pública paranaense, que passou do sétimo para o primeiro lugar do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em 2021 e que manteve a liderança geral no ranking nacional de educação em 2023”, afirmou.

O governador também falou sobre a expectativa da população do bairro pelo início do próximo ano letivo já com a escola em funcionamento, algo muito aguardado pelos moradores do Jardim Riviera, que é uma região cuja população aumentou muito nos últimos anos.

“Essa escola será uma das maiores do Paraná, com tudo que há de mais moderno, e é fruto de um esforço conjunto do Governo do Estado, que está executando a obra, com o município, que doou o terreno para a construção, o que representa uma conquista para toda a comunidade escolar da região Norte de Cascavel”, afirmou.

OUTROS INVESTIMENTOS

Desde 2019, as obras de construção, reforma e ampliação de escolas de todas as regiões do Paraná receberam R$ 414,7 milhões de investimentos do tesouro estadual. Em pouco mais de cinco anos e meio, 521 unidades foram concluídas e há outras 229 em andamento. O Estado também está terminando de substituir as últimas 320 salas de aula que ainda eram de madeira, além de investir mais R$ 100 milhões em melhorias em 2024 por meio do programa Escola Mais Bonita.

Em agosto, Ratinho Junior liberou outros R$ 220 milhões para melhorar a estrutura das escolas estaduais. Os recursos serão usados para reformas nos colégios e para a compra de fornos, máquinas de lava-louça e equipamentos de ar-condicionado.

Apenas no Núcleo Regional de Educação de Cascavel, que engloba 18 municípios do Oeste do Estado, há 16 unidades escolares com obras em andamento. Os projetos totalizam aproximadamente R$ 24,7 milhões de investimentos para a região, cujas obras são geridas pelo Fundepar e fiscalizadas por engenheiros da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e da Paraná Edificações.

PRESENÇAS

Também participaram da vistoria o secretário estadual do Planejamento, Guto Silva; o presidente da Cohapar, Jorge Lange; o deputado estadual Batatinha; e o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos.

Fonte: AEN