Enem: prazo para isenção de taxa de inscrição termina na sexta-feira

ATENÇÃO JOVENS!

Estudantes já podem pedir isenção da taxa de inscrição para o Enem 2025

Os alunos do 3º ano do ensino médio da rede pública que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem solicitar a isenção da taxa de inscrição. Os pedidos devem ser feitos pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no período de 14 a 25 de abril. Têm direito à […]