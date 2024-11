Curso de Gestão Escolar certifica 110 professores da Rede Municipal

Na noite de ontem (31), no auditório da prefeitura, aconteceu a entrega de certificados da Formação sobre Gestão Escolar para candidatos a direção das Escolas e Cmeis da Rede Pública Municipal de Cascavel. Foram 110 Professores e Professores de Educação Infantil que receberam certificação de 60 horas da formação continuada.

Formação

No ano de 2024, foram ofertadas quatro turmas da formação, totalizando 195 inscritos. Cada encontro foi pensado e planejado pela equipe do Setor de Gestão Escolar e contou com todos os setores da Secretaria Municipal de Educação, contemplando todas as áreas que envolvem a gestão escolar.



A secretária de Educação, Marcia Baldini, esteve presente para a entrega dos certificados e falou aos presentes sobre a importância deste momento de preparação para aqueles profissionais que têm a pretensão de assumir a gestão de uma unidade Escolar da Rede Municipal, tendo em vista que se trata de um cargo de liderança. “O bom líder precisa saber se posicionar diante da equipe e muitas vezes o posicionamento do diretor vai ter muito mais pessoas contrariadas do que contentes, mas isso faz parte da função”. Parabenizando os recém formados, a secretária lembrou que eles devem estar preparados para estar à frente dos desafios que surgirem em suas unidades, quando estiverem na função de diretor escolar, motivando e servindo de exemplo para suas equipes.



Segundo a professora Fabiane Massione atual diretora do Cmei Profª Maria Eliza Oliveira dos Santos, a formação contribuiu muito para a sua atuação profissional. Ela está realizando o curso pela segunda vez e destacou que durante os dois mandatos da gestão escolar os desafios foram muitos e o curso prepara os profissionais para tais situações. “Nem sempre foram dias fáceis na gestão, pois trabalhamos e cuidamos de pessoas, e cada um com as suas especificidades. Mas com o suporte da Secretaria de Educação e com a formação aplicada para os professores que almejam ser novos diretores, ou para os professores que querem adquirir e conhecer a função, é muito importante estar realizando”.



A professora Vera Telles, que é diretora da Escola Profª Arminda T. Villvvock, mencionou que “cada encontro foram temáticas que nos colocava a reflexão teórica e prática sobre nossa atuação na gestão escolar, direcionando a importância do diretor como liderança para as finalidades educacionais”.



Conforme Gislaine Buraki, que atua na Gerência do Setor de Gestão Escolar e na organização geral da formação, no ano de 2024 o curso passou por importantes modificações. “Foi atendendo às novas normativas e integrou mais uma vez os profissionais ao âmbito da gestão escolar, para compreenderem os principais aspectos da organização do trabalho pedagógico, financeiro, administrativo e das instâncias colegiadas”.

Processo de Escolha de Diretor Escolar



O curso sobre gestão escolar é uma das fases necessárias no processo de Escolha de Diretor Escolar. Conforme preconiza o Plano Nacional de Educação nº 13.005/2014 e a Lei do Fundeb nº 14.113/2020, os municípios do Brasil regulamentaram a escolha dos diretores escolares por avaliação de mérito e desempenho, seguindo os critérios específicos em cada rede municipal.