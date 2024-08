Começa nesta semana a Prova Paraná para os alunos da rede estadual

Curitiba – A Secretaria de Estado da Educação do Paraná aplica, a partir desta semana, a Prova Paraná (versão impressa) e a Prova Paraná Digital. As avaliações, de iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), têm o objetivo de analisar o desempenho dos estudantes da rede estadual em diferentes etapas da educação e, a partir dos resultados, monitorar e melhorar a qualidade da educação no Estado. Os dados são utilizados para a implementação das estratégias pedagógicas necessárias para o fortalecimento do aprendizado.

Entre hoje (21) e amanhã (22), será aplicada a segunda edição de 2024 da Prova Paraná – versão impressa. O teste é realizado por todos os estudantes da rede estadual de ensino e abrange todas as disciplinas, com o objetivo de fornecer um diagnóstico sobre o nível de aprendizado dos alunos de cada série em relação aos conteúdos abordados em sala de aula neste último trimestre.

A avaliação é aplicada na escola onde o aluno está matriculado e tem duração de 2h30, durante o horário de aula. A primeira Prova Paraná impressa já foi feita neste ano, no mês de abril. A terceira e última avaliação de 2024 acontece em novembro.

Também começou, ontem (20), a Prova Paraná Digital. A coordenadora de Avaliação da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, Jussielli de Oliveira, explica que ela é aplicada a partir de um cronograma, realizado de acordo com a quantidade de estudantes por núcleo. “É uma avaliação também trimestral e diagnóstica, direcionada a estudantes do oitavo e nono anos, nos componentes curriculares de língua portuguesa, matemática e ciências da natureza”, diz. A versão digital da avaliação será aplicada até o dia 30 de agosto.

Prova Paraná Mais

A Prova Paraná regular e digital são avaliações distintas da Prova Paraná Mais, que acontece entre outubro e novembro. A Prova Paraná (nas versões regular e digital), é aplicada para todos os alunos da rede a cada trimestre.

Já a Prova Paraná Mais é direcionada aos estudantes que estão no fim de cada etapa de ensino – aqueles de 2º ano do Ensino Fundamental (etapa final da alfabetização); alunos do 5º ano do fundamental (último dos anos iniciais); do 9º ano do fundamental (último dos anos finais); e da 3ª série do ensino médio (ou 4ª série para estudantes da Educação Profissional). As notas da Prova Paraná Mais, também poderão contribuir para o acesso dos estudantes aos cursos das universidades estaduais do Paraná.

“A Prova Paraná Mais e a Prova Paraná têm muitas diferenças. A Prova Paraná é uma avaliação diagnóstica do trimestre, ela avalia apenas os conteúdos daquele trimestre específico e a secretaria entrega para cada professor, para cada escola, esse resultado. É algo muito imediato”, destaca o secretário estadual da Educação, Roni Miranda. “Já a Prova Paraná Mais é uma avaliação de desempenho, para ver os níveis de aprendizagem dos estudantes”.

Áreas do conhecimento

Os dois dias de prova são divididos de acordo com as áreas de conhecimento. Em um deles, os alunos responderão perguntas de Língua Portuguesa e Matemática. No outro, o conteúdo será referente às áreas de Língua Inglesa, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.