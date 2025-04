Procon divulga pesquisa de preços sobre ovos de Páscoa e orienta consumidores sobre as compras

Cascavel - Com a chegada da Páscoa, a busca por ovos de chocolate costuma gerar dúvidas entre os consumidores. Sem a devida orientação, é comum que se adquira um produto com valor elevado, nem sempre condizente com sua qualidade.

Pensando nisso, a Procuradoria de Defesa do Consumidor – Procon Cascavel realizou uma pesquisa de preços com o objetivo de auxiliar os consumidores cascavelenses nas compras de Páscoa. Foram selecionadas as faixas de gramaturas mais comuns e, a partir disso, foi solicitado a cada estabelecimento o menor e o maior preço praticado. A pesquisa está disponível neste link https://cascavel.atende.net/cidadao/pagina/procon-pesquisas-de-precos

Mais que comparar preços, é fundamental observar aspectos relacionados à qualidade, composição e segurança dos alimentos.

Veja abaixo algumas orientações importantes:

– Verifique a gramatura do produto: embalagens visualmente semelhantes podem conter quantidades diferentes de chocolate. Por isso, é essencial conferir o peso líquido e comparar o preço por quilo, o que permite avaliar o custo-benefício real da compra.

– Atenção à composição do chocolate: de acordo com a legislação brasileira, para que um produto seja considerado chocolate, ele deve conter, no mínimo, 25% de sólidos totais de cacau. Produtos que não atingem esse percentual são classificados como “cobertura sabor chocolate”, o que geralmente indica menor qualidade.