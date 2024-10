Orçamento per capita de Cascavel é de R$ 46,9 mil, diz observatório

ENTRE JANEIRO E AGOSTO

Paraná: O terceiro Estado que mais gerou empregos em 2024

Com 137.572 vagas, o Paraná foi o terceiro estado do País e o primeiro da Região Sul que mais gerou novos postos de trabalho em 2024 no acumulado entre janeiro e agosto. O resultado é a diferença entre as 1.390.072 admissões e 1.252.500 desligamentos no período. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e […]