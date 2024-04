O PREÇO SUBIU! Levantamento mostra escalada preocupante da inflação

Florianoinveste, influenciador conhecido por suas dicas de investimento e economia, publicou uma análise surpreendente sobre os preços de produtos básicos em diferentes anos. Com uma audiência de mais de 460 mil seguidores no TikTok, suas descobertas têm gerado debate acalorado sobre a inflação e seu impacto no dia a dia das pessoas (veja o vídeo abaixo).

Florianoinveste comparou os preços de 13 produtos comuns no mercado, sempre no mês de março dos anos de 2022, 2023 e 2024. Os resultados revelam uma tendência preocupante de aumento nos preços, com algumas variações ultrapassando a casa dos 20%.

Nos 13 produtos pesquisados, a única comparação positiva porá para a redução no preço da Carne de Patinho, com uma queda de 10,81% entre 2022 e 2024.

Os dados mostram com clareza o crescimento da inflação e seu impacto direto, corroendo, o poder de compra dos consumidores.

Veja o vídeo original: https://www.tiktok.com/@florianoinveste/video/7346310569634417925?_t=8lw1RS0ykpK&_r=1

Confira algumas comparações de ‘Florianoinveste’

1. Cerveja lata: +20%

– 2022: R$ 4,49

– 2024: R$ 5,39

2. Coca-Cola: +16,69%

– 2022: R$ 5,99

– 2024: R$ 6,99

3. Filé de frango: +8,2%

– 2022: R$ 18,90

– 2024: R$ 20,60

4. Ovos: +10,65%

– 2022: R$ 16,98

– 2024: R$ 18,79

5. Pão de forma: +10,56%

– 2022: R$ 7,10

– 2024: R$ 7,85

6. Macarrão: +15,42%

– 2022: R$ 3,89

– 2024: R$ 4,49

7. Arroz: +36,02%

– 2022: R$ 5,58

– 2024: R$ 7,59

8. Feijão: +11,02%

– 2022: R$ 8,98

– 2024: R$ 9,97

9. Carne de Patinho: -10,81%

– 2022: 37,90

– 2024: 33,80