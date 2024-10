Limitação de financiamentos “trava” a expansão imobiliária em Cascavel

Capital do Oeste do Paraná, Cascavel é uma das cidades com população superior a 300 mil habitantes com um dos maiores percentuais de expansão imobiliária do interior do Brasil. Esse fenômeno vem sendo experimentado nos últimos anos e atravessou períodos críticos, como por exemplo, a pandemia do novo coronavírus. Tudo parou, mas a construção civil se manteve forte e precisou ser resiliente para superar inclusive a inflação provocada pela falta de matéria-prima e por consequência, seus altos custos.

Nos últimos anos, o aumento na demanda por imóveis, tanto residenciais quanto comerciais, foi notório. O crescimento populacional, a migração de famílias em busca de melhores condições de vida e a valorização da cidade como um polo econômico são fatores que têm contribuído para essa tendência. Construtoras locais e incorporadoras têm se mobilizado para atender a essa demanda, resultando em uma série de novos empreendimentos. O movimento migratório para Cascavel cresce a uma média de 10 mil pessoas todos os anos.

A expansão do mercado imobiliário em Cascavel não é apenas uma questão de construção. Ela tem gerado um efeito dominó na economia local. Com o aumento das obras, houve uma demanda crescente por mão de obra, o que resultou na criação de milhares de empregos diretos e indiretos. Profissionais da construção civil, engenheiros, arquitetos e trabalhadores de diversos setores relacionados estão encontrando oportunidades no cenário atual.

Entretanto, apesar deste cenário promissor, um fator tem gerado preocupação entre os profissionais diretamente envolvidos no segmento: a limitação nos financiamentos de imóveis pela Caixa Econômica Federal. Com a redução na disponibilidade de financiamento, muitos potenciais compradores podem se ver impedidos de adquirir suas casas ou apartamentos, o que pode desacelerar o crescimento do mercado.

Um cenário de incertezas

A engenheira civil Bruna Anible é expert em documentação para obras financiadas e também comenta sobre a limitação de recursos por parte do órgão público, no caso, a Caixa Econômica Federal. “O mercado está bem aquecido, porém, os investimentos e a movimentação imobiliária dependem das instituições financeiras”, descreve. Essa limitação vem sendo gradativa e já atinge imóveis com valor acima de R$ 350 mil. “Na metade do ano, os imóveis usados já sofreram restrições”, comenta.

Na modalidade SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), que usa recursos originados da caderneta de poupança, se financia agora apenas 50% do valor. Outra mudança: o percentual de entrada do cliente também aumentou. “E a pergunta que não quer calar: como serão as próximas restrições?”, questiona. “Será que vão reduzir os recursos do Minha Casa, Minha Vida?”.

“Anteriormente, o SBPE não tinha valor máximo para financiar. Era possível buscar financiamento de até R$ 3 milhões, é claro, com a comprovação de renda para isso, mas agora, nessa última alteração que vai ocorrer no dia 21, o máximo que será possível financiar será R$ 1,5 milhão”, comenta. É uma demonstração clara de que a Caixa vem “travando” os financiamentos.

Cascavel é uma cidade que tem muita oferta de imóveis. E sempre estão ocorrendo novos lançamentos. Por outro lado, a morosidade para conseguir crédito imobiliário tem deixado o setor preocupado.

O que diz a Caixa

Sobre a possível falta de crédito imobiliário, a Caixa Econômica Federal informou que ultrapassou em setembro a marca de R$ 175 bilhões em 2024, 28,6% a mais que de janeiro a setembro de 2023. Foram 627 mil financiamentos. Por outro lado, o banco diz que estuda medidas para ampliar o atendimento com o objetivo de buscar soluções que permitam expansão do crédito imobiliária no país.

‘Sucesso de vendas’

Corretora de imóveis há 14 anos, Joceane Cechella faz uma análise do atual momento em Cascavel. Nos últimos dois anos, o mercado imobiliário passou por uma fase de crescimento considerável, mesmo em meio a mudanças políticas e econômicas. Cechella, destaca que, durante o período eleitoral, houve um recuo esperado, mas logo após as eleições, o mercado reagiu de forma expressiva.