INSS paga benefícios a aposentados e pensionistas nesta semana

ECONOMIA

Contas externas têm saldo negativo de US$ 2,2 bilhões em março

Brasil - As contas externas do país tiveram saldo negativo em março, de US$ 2,245 bilhões, informou nesta segunda-feira (28) o Banco Central (BC). No mesmo mês de 2024, o déficit foi de US$ 4,087 bilhões nas transações correntes, que são as compras e vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda com outros países. A melhora […]