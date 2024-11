Final do mês é marcado por opções de turismo gastronômico

Curitiba – Com apoio do Governo do Estado, programações gastronômicas movimentam Foz do Iguaçu, na região Oeste, colocando um tempero a mais na experiência dos turistas que visitam o município. Parte do calendário da Secretaria do Turismo (Setu) e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor, o Circuito Gastronômico das Cataratas e o Festival Porco Moura aquecem a economia local e ressaltam os potenciais paranaenses dentro do turismo gastronômico.

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, o segmento gastronômico é um dos que mais capta turistas quando visitam o Paraná. “Quando um viajante chega ao Estado, ele busca experimentar mais da nossa culinária e reconhecer quais são os sabores daqui. Neste aspecto, o Paraná é rico em opções, influências e pratos, típicos ou contemporâneos”, disse.

De acordo com ele, dar destaque ao turismo gastronômico é reconhecer que culinária passa, sobretudo, pelos serviços oferecidos pelos estabelecimentos. “Não adianta servir uma boa refeição se o atendimento não é bem prestado, por isso o fomento a qualificação do setor são importantes. O turismo está diretamente ligado com uma boa prestação de serviços, e os órgãos estaduais do turismo estão sempre atentos a isso”, completou.

Circuito gastronômico

A segunda etapa do evento acontece de 27 a 30 de novembro no Itaipu ParqueTec, simultâneo ao Festival Iguassu Inova, promovendo também inovação e a tecnologia, consolidando Foz do Iguaçu como um polo criativo no Brasil.