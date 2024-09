Exportações do Paraná somam US$ 15,9 bilhões nos oito primeiros meses de 2024

O Paraná exportou US$ 15,9 bilhões em produtos de janeiro a agosto de 2024. Os números fazem do Estado o maior exportador da região Sul do Brasil, superando Rio Grande do Sul (US$ 13 bilhões) e Santa Catarina (US$ 7,5 bilhões).

No período, o Paraná foi responsável por 7% de todas as exportações brasileiras. Ao todo, o Brasil exportou US$ 227 bilhões em produtos. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MIDC), organizados e tabulados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).

Os principais produtos enviados ao Exterior pelo Paraná são os alimentos, que respondem por mais de US$ 10 bilhões comercializados com outros países entre janeiro e agosto. Entre eles, a soja foi o principal produto, com US$ 4,3 bilhões; seguido pela carne de frango ‘in natura’, com US$ 2,4 bilhões, farelo de soja, com US$ 995 milhões, e açúcar bruto, com US$ 857 milhões.

De acordo com Jorge Callado, diretor-presidente do Ipardes, os resultados são fruto da grande capacidade produtiva do Paraná no segmento de alimentos e do prestígio dos produtos no mercado externo. “Um exemplo é o reconhecimento do Paraná como área livre da febre aftosa sem vacinação, melhorando nossas exportações de proteína animal ao longo do ano. Isso é resultado dos grandes esforços dos produtores e do Governo do Paraná, o que permitiu a conquista de novos mercados”, disse.

Além dos produtos alimentícios, papel (US$ 568 milhões), celulose (US$ 426 milhões), madeira (US$ 376 milhões), automóveis (US$ 296 milhões) e óleos combustíveis (US$ 289 milhões) também se destacaram nas exportações paranaenses ao longo do ano.

MÊS E MÊS

Na comparação mês a mês, o Paraná exportou um total de US$ 2,22 bilhões em agosto de 2024. O resultado é o melhor desde setembro de 2023, quando foram exportados US$ 2,24 bilhões pelo Estado. O resultado de agosto também é 5,7% superior ao registrado no mês imediatamente anterior, em julho de 2024.

DESTINOS

A China segue sendo o principal destino dos produtos paranaenses, correspondendo a quase 30% de todas as exportações do Estado ao longo do ano. Foram US$ 4,6 bilhões em produtos entre janeiro e agosto, sendo a grande maioria deles, US$ 4,3 bilhões, de alimentos.

Na sequência da lista de maiores compradores de produtos do Paraná estão Estados Unidos (US$ 1 bilhão), México (US 645 milhões), Argentina (US$ 623 milhões), Chile (US$ 406), Paraguai (US$ (404 milhões), Emirados Árabes Unidos (US$ 381 milhões) e Holanda (US$ 380 milhões).

Confira o relatório completo do Ipardes AQUI .

Fonte: AEN