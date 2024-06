Crescimento das vendas confirma interiorização da eletromobilidade

Cascavel – O mercado de carros elétricos não para de crescer. Em tempos de aquecimento global e onda verde, os argumentos das revendas envolvidas nesse segmento são robustos. Economia e sustentabilidade são os principais atributos usados para convencer motoristas a abrir mão dos veículos movidos à combustão pelos bólidos elétricos.

Como toda a novidade, a prós e contras em relação às novas tecnologias. No caso dos veículos elétricos, alguns usuários apontam as vantagens, mas também os pontos que precisam ser aprimorados. Entre os quais uma maior autonomia de viagem e a redução de tempo de recarga total. Há situações também de motoristas relatarem dificuldade de algumas revendas com relação à recomposição de peças. Entretanto, é importante ressaltar que são casos isolados.

A procura por veículos movidos a energia elétrica é constante na Capital do Oeste. A equipe de reportagem do Jornal O Paraná conversou com o consultor de vendas Alysson Felipe, da revenda BYD em Cascavel, pertencente ao Grupo Servopa. “A média de vendas é de um carro por dia na concessionária”, comemora Alysson. O fluxo tem sido intenso e as perspectivas para os próximos meses são ainda mais animadoras.

No ranking de vendas no Paraná, Cascavel vem ocupando posição de destaque, ficando atrás apenas da capital paranaense, Curitiba e de Maringá, no Norte do Estado. A aptidão para o agronegócio e a referência em educação e saúde contribui para uma movimentação econômica favorável para o crescimento nas vendas.

Em Cascavel, já há vários eletropostos existentes em supermercados, estabelecimentos comerciais. Há uma estação disponível em frente à Prefeitura de Cascavel. As construtoras e incorporadoras já projetam espaços específicos para os veículos elétricos.

Recente levantamento apresentado pela Webmotors – primeira startup brasileira de abrangência nacional a oferecer a possibilidade de vender ou comprar carros online -, mostra um crescimento de 325% em um ano, pela busca de carros elétricos novos com preço abaixo de R$ 300 mil. Os dados ainda revelam o percentual de 207% pela procura por modelos usados no Paraná no mês de maio, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em relação aos veículos elétricos com valor acima de R$ 300 mil, a alta chegou a 6%. Nessa mesma categoria, entre os elétricos novos, a redução atingiu 2% de maio de 2023 ao mesmo mês de 2024.

Esse movimento mundial pelos carros elétricos chega com força no Paraná. Os veículos elétricos mais procurados são da chinesa BYD, utilizando como base o volume de vendas no primeiro trimestre deste ano. Pela ordem, os mais vendidos na categoria são o BYD Dolphin e agora o BYD Dolphin Mini. Em seguida, o BYD Seal, depois o GWM Ora 03; BYD Yuan Plus; BYD Han; Volvo EX30; Hyundai Kona; For Mustang Mach-E e BMW i7.

Em outubro do ano passado, a Secretaria Nacional de Trânsito mostrava o Paraná com a segunda maior frota de carros elétricos do Brasil, totalizando perto de 1.800. Essa procura seguiu aquecida em 2024. No Paraná, os carros elétricos já representam 7% do total de vendas do setor automotivo de veículos leves. Somente no mês de março, foram 789 automóveis sem emissão de poluentes comercializados. Isso representa 30,4% de expansão em relação a fevereiro, conforme apuração feita junto à Associação Brasileira do Veículo Elétrico.

Emplacamentos no interior respondem por 46%

As vendas de veículos leves eletrificados em maio, apuradas pela ABVE Data, confirmam o vigoroso processo de interiorização da eletromobilidade no Brasil. Nos cinco primeiros meses de 2024, os municípios do interior, excluindo as 27 capitais, foram responsáveis por quase a metade – 46% – dos emplacamentos de eletrificados de todas as tecnologias no período.

Em números, isso significa 29.697 eletrificados emplacados fora das capitais, do total de 64.908 no acumulado nacional do ano.

Detalhe significativo: os elétricos BEV e PHEV com recarga externa emplacados no interior representaram 68% (20.250) do total de eletrificados vendidos nessas cidades (29.697), de janeiro a maio.

Os 32% restantes das vendas no interior no período (9.497) foram híbridos convencionais (HEV+HEV flex+MHEV). Destes, os híbridos flex movidos a etanol representam 44% (4.141), os híbridos a gasolina/diesel 31% (2.936) e os micro híbridos MHEV 25% (2.370). Essas proporções são aproximadamente as mesmas registradas nas capitais (e dentro da média nacional) dos últimos meses: 68% das vendas de eletrificados são veículos plug-in e 32% são não plug-in (HEV, HEV flex e micro híbridos MHEV).

Em outras palavras: o comprador do interior demonstra a mesma preferência do comprador das capitais pelos modelos tecnologicamente mais avançados (BEV e PHEV). “Esses números são muito importantes” – comemorou o presidente da ABVE, Ricardo Bastos. “Eles indicam que a eletromobilidade é um fenômeno que se dissemina de modo uniforme em diferentes regiões do país”.

“Já não estamos mais falando de uma tendência concentrada em algumas poucas capitais do Sudeste” – acrescentou. “No final do ano passado, vimos que a eletromobilidade se expandia para o Nordeste e Centro-Oeste. Agora, ela se espalha pelas cidades do interior”.

Híbridos

Já os veículos híbridos plug-in (PHEV) alcançaram 28,5% de participação sobre os eletrificados em maio, com 3.882 unidades. Desde março de 2023, os PHEV estão ganhando mercado. Sobre maio de 2023, o crescimento desse segmento foi de 60%. Os híbridos não plug-in (HEV+HEV FLEX+MHEV) ficaram em maio com 33,5% do total de eletrificados, com 4.555 veículos.

Os híbridos HEV a gasolina/diesel totalizam em maio 1.360 emplacamentos, ou 10% dos eletrificados. Sobre maio de 2023 (482), o crescimento e 182% foi expressivo. Já os híbridos flex (HEV) representaram 15,1% do total de eletrificados, com 2.052 veículos em maio. Sobre maio de 2023 (1.746), um leve crescimento de 17,5%.

Por fim, o mercado em maio emplacou 1.143 micros híbridos (MHEV), ou 8,4% sobre o total de eletrificados. Sobre maio de 2023, há uma leve retração de 2%.

Modelos e montadoras

A BYD e GWM seguem na liderança do mercado de leves eletrificados no país. Em maio, a BYD foi responsável por 38,6% dos emplacamentos (5.254), enquanto a GWM ficou com 14,5% (1.972). De janeiro a maio, só essas duas montadoras apresentaram ao mercado 18 modelos, sendo 16 deles elétricos plug-in.



Paraná tem a maior eletrovia do Brasil

O Paraná é o estado que possui a maior eletrovia do Brasil. A Copel, em parceria com a Itaipu Binacional, investiu R$ 5,5 milhões no projeto de infraestrutura dos eletropostos. A maior eletrovia do país possui 730 quilômetros de extensão, do Porto de Paranaguá até as Cataratas do Iguaçu. Durante todo o trajeto, é possível recarregar o carro em 11 eletropostos, que estão espalhados pela BR-277, que cruza o estado.

É possível encontrar os eletropostos nas cidades de: Paranaguá; Curitiba; Palmeira; Fernandes Pinheiro; Prudentópolis; Candói; Laranjeiras do Sul; Ibema; Cascavel; Matelândia e Foz do Iguaçu.

Cada eletroposto presente nas estradas tem capacidade de 50 kW de potência. Para conseguir atender aos veículos híbridos e elétricos, cada posto conta com três tipos de conectores. Todos os postos oferecem recarga gratuita e rápida, com carregamento de 80% da bateria em até uma hora.

Além desses pontos na BR-277, a Copel realizou a instalação de novos pontos na BR-376, que liga Londrina e Curitiba. Além desses pontos oficiais presentes nas estradas, diversos estabelecimentos ao longo de diferentes trajetos contam com eletropostos. No entanto, podem ser cobrados pelos empreendedores, por isso é preciso informar-se antes.

Um desafio de quem possui carros elétricos é encontrar eletropostos próximos, mas esse problema pode ser resolvido por aplicativos. O app PlugShare, por exemplo, apresenta os principais pontos de recarga próximos na região que você sinalizar, dentro de todo o território brasileiro. Outro aplicativo que também já executa essa função é o Google Maps. Basta pesquisar por “eletropostos próximos a mim” e o app dará rotas até os locais.