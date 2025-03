Com racha no governo, Fávero recebe o agro para discutir ações contra a alta dos alimentos

O governo federal, na pessoa do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, decidiu dividir a mesa com representantes do setor produtivo e ouvir os apontamentos necessários, visando alinhar estratégias para atenuar a alta no preço dos alimentos que tem abocanhado boa fatia da renda do trabalhador, pressionando a inflação.

Produtos como o café, cujo preço já passa dos R$ 30,00 para o pacote de 500 gramas, e o ovo, chegando a custar quase R$ 40 a bandeja com 20 ovos, têm feito o consumidor passar reto pelas gôndolas. Conforme os representantes do setor produtivo, as iniciativas são de médio e longo prazos e devem ter efeito limitado nos preços.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmaram a exportadores, empresários e entidades do agronegócio que o governo não vai adotar medidas de controle de exportações. Fávaro recebeu representantes do setor de açúcar e etanol, biodiesel e carnes e assegurou a eles que “isso não vai ocorrer”.

Para o setor produtivo, não há nenhuma “bala de prata” para resolver de vez a questão da alta nos preços. O atual momento é atribuído também às flutuações naturais do mercado, no que tange a alguns produtos específicos.

Aproveitando a oportunidade, a indústria da carne de frango defendeu melhorias contínuas para mitigar os índices de condenação de aves a partir dos processos de originação nas granjas, produção e harmonização da fiscalização. No ano passado, já ocorreu a adoção da lavagem de carcaça por aspersão, contribuindo para a situação, conforme relatos ao ministro feito por representantes do setor. O pedido é para que a atuação continue nessa linha, com novos aperfeiçoamentos no processo, mas sem nenhuma medida imediata, nem de curto prazo. A indústria quer melhorar a eficiência produtiva e o controle para reduzir as perdas.

Uma das propostas discutidas foi a de zerar as alíquotas para importação de óleo de soja de países de fora do Mercosul. A medida ainda depende de aprovação da Camex (Câmara de Comércio Exterior). A indústria nacional não vê impactos aos produtores brasileiros no momento e pode ser uma alternativa para equilibrar a balança das taxações das exportações, em estudo por alas do governo. A isenção da importação, no entanto, também não deve surtir efeitos significativos no preço do óleo de cozinha nas gôndolas dos supermercados. Isso porque o Brasil é autossuficiente e exporta o produto.

Ações internas

A conversa girou em torno ainda do convencimento interno do governo sobre os fatores mercadológicos que levaram à situação atual dos preços dos alimentos e de melhorias necessárias na comunicação do Executivo, para evitar novas crises.