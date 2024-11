Cascavel quase triplica a geração de emprego em 2024

Oeste do Paraná

Final do mês é marcado por opções de turismo gastronômico

Curitiba – Com apoio do Governo do Estado, programações gastronômicas movimentam Foz do Iguaçu, na região Oeste, colocando um tempero a mais na experiência dos turistas que visitam o município. Parte do calendário da Secretaria do Turismo (Setu) e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor, o Circuito Gastronômico das Cataratas e […]