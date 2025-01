Arrecadação federal em novembro é a segunda maior da história para o mês

A Receita Federal divulgou, nesta terça-feira (7), o resultado da arrecadação federal referente ao mês de novembro de 2024. O montante arrecadado alcançou R$ 209,2 bilhões, representando um crescimento de 11,21% em termos reais (ajustados pela inflação) em comparação ao mesmo período de 2023. Este é o segundo maior valor registrado para o mês de novembro, ficando atrás apenas de 2013, quando a arrecadação atingiu R$ 210,2 bilhões.

O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, e o coordenador de Previsão e Análise da Receita Federal, Marcelo Gomide, destacaram que o crescimento se deve a uma combinação de fatores macroeconômicos e tributários, como o retorno da contribuição do PIS/Cofins sobre combustíveis, o aumento da arrecadação com o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e o desempenho positivo dos tributos sobre o comércio exterior, influenciado pela alta da taxa de câmbio.

No acumulado do ano de 2024, de janeiro a novembro, a arrecadação federal somou R$ 2,39 trilhões, representando um aumento de 9,82% em termos reais em relação ao mesmo período do ano anterior. Esses resultados refletem o esforço do governo em ampliar as receitas para atingir a meta de déficit zero estabelecida no arcabouço fiscal.