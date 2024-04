Quais os principais gastos gerados por um veículo?

Ter um carro próprio está entre os maiores sonhos da população brasileira. De acordo com o levantamento de 2022 do Instituto Locomotiva, 18% dos participantes relataram que a aquisição de um automóvel era uma de suas prioridades. Entretanto, antes de realizar a compra, deve-se levar em consideração não somente o preço do bem, como também todos os custos atrelados a ele.

Para ter certeza de que a aquisição cabe no orçamento, é necessário montar um planejamento incluindo todos os tipos de gastos que se pode ter com o veículo, que podem ser divididos em custos fixos ou variáveis.

Custos fixos

Os custos fixos são aqueles que não sofrem variações, sendo mais fácil se planejar sobre eles, sem grandes surpresas sobre os valores. São eles:

Parcelas

As parcelas são a principal prioridade quando se pensa no custo de um carro. É preciso pesquisar bem entre instituições para garantir a escolha das melhores taxas, seja para financiamento ou consórcio. O valor do bem sofre alta desde a pandemia e pode ser facilmente multiplicado com a aplicação de juros.

É importante destinar parte do orçamento mensal para o pagamento das parcelas sem atrasos, evitando a aplicação de multas ou juros. Já no caso de arrecadar uma renda extra, como o 13º, também é possível amortizar as últimas parcelas.

Seguro

O contrato de seguro é muito importante, trazendo mais tranquilidade para o proprietário. O roubo ou furto de carros é uma realidade preocupante em muitas cidades brasileiras, assim como a violência no trânsito. A garantia de proteção contra esses e outros imprevistos, como as colisões, não deve ser negligenciada.

Impostos

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é parte inegociável do custo de um carro. Seu valor é fixado em uma alíquota de 1% a 5% sobre o valor do automóvel, de acordo com o ano e modelo, e definido por cada estado. Os dados do IPVA estão disponíveis para consulta no site do Detran da região de registro, e, em caso de pagamento antecipado e à vista, pode haver a aplicação de desconto.

Licenciamento

O licenciamento é uma taxa que deve ser paga anualmente para o governo. O valor é determinado pelo tipo de veículo e fixado em todo o território nacional. Pagar o licenciamentogarante a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), documento indispensável para a circulação do automóvel.

Custos variáveis

Os custos variáveis são aqueles que não são constantes, sendo impactados pelo uso do carro. Quanto mais intensa a utilização, maiores serão os custos variáveis. São eles:

Combustível

Atualmente, de acordo com dados da Petrobrás, o preço médio da gasolina no Brasil é de R$ 5,78. Os custos mensais com combustível variam, dependendo da intensidade do uso e da necessidade do usuário. Um usuário que dirige para o trabalho, faculdade e academia todos os dias pode chegar a gastar mais de R$ 1 mil mensais, enquanto aquele que dirige apenas aos finais de semana terá gastos consideravelmente menores.

Revisão e manutenção

As fabricantes e os especialistas indicam, pelo menos, uma revisão por ano. Ela é importante para garantir que o veículo não ofereça perigo para o motorista, seus passageiros e outras pessoas na via. São verificados a condição dos freios, pneus, filtros de ar, escapamento e outras características, e se reparos são necessários.

Multas

É preciso praticar a direção responsável, respeitando limites de velocidade e regras de trânsito para não ser surpreendido com as multas. Elas podem ser caras, e a marcação de vários pontos na carteira pode gerar o confisco da mesma, com ainda mais custos.

Crédito: Divulgação/Foto: iStock