Memória: há 50 anos chegavam os primeiros trabalhadores a Itaipu

Com longa estiagem, IAT estabelece nova Portaria sobre restrição da pesca no Paraná

O Instituto Água e Terra (IAT) estabeleceu uma nova Portaria ( nº 368/2024 ) restringindo a atividade pesqueira no Paraná. A medida abrange as Bacias Hidrográficas do Rio das Cinzas, do Ivaí, do Itararé, do Piquiri, do Pirapó e do Tibagi, e se dá em razão do período crítico de escassez hídrica em decorrência da longa estiagem […]