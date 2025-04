Itaipu celebra um ano de programa de saúde mental para os empregados

Foz do Iguaçu e Paraná - A Itaipu Binacional celebrou, na sexta-feira (4), o primeiro ano do Programa Saudavelmente, lançado em abril de 2024, com o objetivo de cuidar da saúde mental de seus colaboradores e familiares. Com foco na prevenção, promoção da saúde e acolhimento psicossocial, o programa apresentou um balanço das ações realizadas e anunciou a abertura das inscrições para a escolha dos “Embaixadores do Saudavelmente”.

Saúde mental

Ainda assim, durante o ano, o mapeamento de saúde mental contou com 622 participantes, 25 palestras e ações presenciais, além de 73 reuniões entre a MentalClean, parceira do programa, e o Núcleo Técnico. Mais de 100 líderes e 70 profissionais de Saúde e RH receberam treinamentos, e mais de 105 atendimentos foram realizados via Canal 0800.

Luiz Fernando Delazari, diretor jurídico da Itaipu, destacou a importância do investimento na saúde mental: “Sem nossos recursos humanos, a empresa não existe. Investir na saúde mental é fundamental para garantir que nossos colaboradores estejam bem física e emocionalmente”, afirmou.

Vanessa Ramos Lima, psicóloga e gestora do programa, ressaltou a relevância da iniciativa: “Desde o início, sabíamos que era um tema complexo e essencial, especialmente em uma empresa como a Itaipu. Hoje, temos um canal de apoio disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, atendendo colaboradores e seus dependentes.”

O mapeamento inicial apontou o estresse como o maior desafio enfrentado pelos colaboradores, o que se alinha às estatísticas que colocam o Brasil como o país mais ansioso do mundo. O programa segue expandindo suas ações com foco na promoção de hábitos saudáveis e no autocuidado para alcançar uma saúde plena.